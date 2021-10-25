Плиссированная и кожаная: беспроигрышные варианты юбок для осеннего образа

Осенний гардероб стоит пополнить трендовыми юбками. Дизайнеры и стилисты предлагают несколько стильных моделей, которые не дадут замерзнуть осенью.

Одним из главных трендов сезона является трикотажная юбка. Лучше сочетать ее с джемпером, надетым поверх рубашки, или с тонким гольфом природных цветов. Из обуви стоит выбрать высокие сапоги и дополнить пальто свободного кроя, пишет ELLE.

Шерстяная макси-юбка - это универсальный вариант для модных деловых образов. Дополнить можно жакетом, гольфом и вместительной сумкой.

Фото: Pinterest

Для осеннего образа можно выбрать юбку с разрезом - одним или несколькими. Особенно актуальными будут кожаные юбки, которые можно миксовать с кожаной рубашкой и акцентным поясом. Удачно будут смотреться с гольфами, оверсайз-свитерами и рубашками.

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Плиссированная юбка давно есть у модниц в базовых гардеробах. Модели в молочных оттенках отлично подойдут для создания уютных и элегантных образов.

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