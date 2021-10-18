Любимая Стейтема продемонстрировала трендовое сочетание свитера и юбки: стильные идеи

Английская супер-модель Рози Хантингтон-Уайтли поразила нежным нарядом и показала, как выглядеть женственно в холодное время года.

Любимая кинозвезды Джейсона Стейтема соединила серый свитер с высоким горлом с миди-юбкой молочного оттенка и сапогами. Поделилась снимками в Instagram.

Gazeta.ua собрала трендовые идеи, как следует миксовать теплый свитер с юбкой.

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Фото: instagram.com/rosiehw

Британская топ-модель 51-летняя Наоми Кэмпбелл показала модный осенний образ. Звезда позировала в трендовом брючном костюме. Модель выбрала яркий костюм бренда Kenneth Ize, под который надела базовый черный гольф. Дополнила эффектный наряд сумкой от французского дизайнера Александра Маттьюси и шляпой Maison Michel.