Наоми Кэмпбелл показала, какой выбрать и с чем миксовать тренд осени

Британская топ-модель 51-летняя Наоми Кэмпбелл показала модный осенний образ. Звезда позировала в трендовом брючном костюме.

Модель выбрала яркий костюм бренда Kenneth Ize, под который надела базовый черный гольф. Дополнила эффектный наряд сумкой от французского дизайнера Александра Маттьюси и шляпой Maison Michel. Снимком поделилась в Instagram.

В комментариях пользователи сети отметили, что она выбрала стильный костюм.

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"Как всегда в тренде", "Стильная леди", "Крутой костюм".

Автор: instagram.com/naomi Британская топ-модель Наоми Кэмпбелл показала, какой выбрать брючный костюм

Брючный костюм - вечная классика, которую можешь носить самостоятельно или разделять и получать дополнительно отдельные пиджак и брюки. Такую одежду можно миксовать с кедами, лоферами, грубыми сапогами. Сверху набрось пальто или тренч.