Капсульный гардероб на осень: без чего не обойтись в холодное время года

Подобрать стильный осенний аутфит не так уж и просто - важна не только красота, но и комфорт.

Шесть вещей, которые не будут лишними в гардеробе, показал журнал Cosmopolitan.

Яркий оверсайз свитер станет хорошим акцентом в образе с базовыми цветами. Такой элемент одежды можно носить с любимыми джинсами, юбками, надевать поверх платьев.

Мини-юбка стала мега-трендом этой осени. Если погода позволяет, то можно обойтись без колготок. Смело добавляй в образ массивные ботинки или лоферы. В холодный период на помощь придут однотонные яркие колготки. Примерь мини-юбку как в сочетании с худи, так и в традиционном варианте, со свитером или кардиганом.

Водолазка - находка для любительниц многослойности. Эта вещь может выступать как самостоятельным элементом твоего лука, так и дополнением к нему. Ты можешь носить ее с юбками, джинсами, брюками и кюлотами. А можешь наслаивать блузку, кардиган, пиджак и тренч.

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Белые джинсы. Остановить выбор стоит на джинсах-клеш или прямого кроя. К белым брюкам подходит обувь не только белого цвета. Здесь есть где разгуляться фантазии.

Брючный костюм - вечная классика, которую можешь носить самостоятельно или разделять и получать дополнительно отдельные пиджак и брюки. Такую одежду можно миксовать с кедами, лоферами, грубыми сапогами. Сверху набрось пальто или тренч.

Худи для тех, кто хочет выглядеть стильно, непринужденно. Эта вещь сочетается с чем угодно - платьем, юбкой, джогерамы.

Фото: @sonialyson

В гардеробе каждой девушки должны быть базовые вещи, на основе которых можно создать любой образ. 10 вещей, которые должны быть в каждой модницы, показали в журнале Elle.