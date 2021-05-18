Платья с цветочным принтом завоюют внимание модниц в этом сезоне

Фото: vogue.ua

Весной-летом 2021-го платье с цветочным принтом станет необходимостью в гардеробе.

Именно этот наряд придаст образу легкости и женственности, пишет Vogue.

Следует выбирать платье свободного кроя средней длины, а также с эффектными боковыми вырезами.

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Стоит добавить и широкий пояс, чтобы подчеркнуть талию и сделать силуэт более изящным.

В сочетании к платью с цветочным принтом можно добавить классические туфли-лодочки и солнцезащитные очки каплевидной формы с градиентными линзами.

По словам стилистов, флористические принты однозначно станут хитом будущего лета. Ведь несмотря на элегантность и привлекательность платьев с цветочной гаммой, они остаются максимально практичными и удобными.

Дизайнеры пополняют список модных тенденций. Неоновые цвета, обнаженная спина и мини-платья создадут удачный образ для этого лета. Актуальными будут яркие цвета: от розового до зеленого. Если не хотите иметь эксцентричный вид, выберите только одну деталь неонового цвета - пиджак, брюки или сумку.