Платья с цветочным принтом завоюют внимание модниц в этом сезоне

Весной-летом 2021-го платье с цветочным принтом станет необходимостью в гардеробе.
Именно этот наряд придаст образу легкости и женственности, пишет Vogue.
Следует выбирать платье свободного кроя средней длины, а также с эффектными боковыми вырезами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Акцент на плечи, многослойность и миди-длина: выделили 10 модных трендов лета
Стоит добавить и широкий пояс, чтобы подчеркнуть талию и сделать силуэт более изящным.
В сочетании к платью с цветочным принтом можно добавить классические туфли-лодочки и солнцезащитные очки каплевидной формы с градиентными линзами.
По словам стилистов, флористические принты однозначно станут хитом будущего лета. Ведь несмотря на элегантность и привлекательность платьев с цветочной гаммой, они остаются максимально практичными и удобными.
Дизайнеры пополняют список модных тенденций. Неоновые цвета, обнаженная спина и мини-платья создадут удачный образ для этого лета. Актуальными будут яркие цвета: от розового до зеленого. Если не хотите иметь эксцентричный вид, выберите только одну деталь неонового цвета - пиджак, брюки или сумку.
Комментарии