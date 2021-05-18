 
Ексклюзивы
1/5
Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1647
Сын полицейского сбил прохожую и бросил умирать: новый поворот в деле
Сын полицейского сбил прохожую и бросил умирать: новый поворот в деле
Просмотров: 369
"Никто не будет создавать запасов, будем жить одним днем" - что происходит с ценами на бензин
"Никто не будет создавать запасов, будем жить одним днем" - что происходит с ценами на бензин
Просмотров: 450
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
Просмотров: 234
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Просмотров: 207
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
5 Просмотров: 1260
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
1 Просмотров: 540
Приезжие, предатели и враги украинцев - историки развеяли мифы о крымских татарах
Приезжие, предатели и враги украинцев - историки развеяли мифы о крымских татарах
Просмотров: 801
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Просмотров: 117
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 576
Фото
Все фото
3
10
5
5
5
Платья с цветочным принтом завоюют внимание модниц в этом сезоне
Платья с цветочным принтом завоюют внимание модниц в этом сезоне
Акцент на плечи, многослойность и миди-длина: выделили 10 модных трендов лета
Акцент на плечи, многослойность и миди-длина: выделили 10 модных трендов лета
Платки и обнаженная спина: что будет актуальным летом
Платки и обнаженная спина: что будет актуальным летом
Носки с босоножками стали летним хитом
Носки с босоножками стали летним хитом
Рюкзаки в виде котов - украинка делает шикарные сумки из шерсти
Рюкзаки в виде котов - украинка делает шикарные сумки из шерсти
Видео
Все видео
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Интервью
1/5
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 180
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Просмотров: 234
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 576
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 1008
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 900
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
18 мая 2021
Просмотров: 18
Не запити б
У жовтні я святкував день народження. Запросив колег. Першим прийшов заступник головного редактора. Дістав пляшку віскі і став виголошувати промову. ...
вторник, 18 мая 2021 16:00

Платья с цветочным принтом завоюют внимание модниц в этом сезоне
3

  Комментировать

Цветочный принт продолжает быть актуальным весной-летом 2021
Фото: vogue.ua
Цветочный принт продолжает быть актуальным весной-летом 2021
Цветочный принт продолжает быть актуальным весной-летом 2021

Весной-летом 2021-го платье с цветочным принтом станет необходимостью в гардеробе.

Именно этот наряд придаст образу легкости и женственности, пишет Vogue.

Следует выбирать платье свободного кроя средней длины, а также с эффектными боковыми вырезами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Акцент на плечи, многослойность и миди-длина: выделили 10 модных трендов лета

Стоит добавить и широкий пояс, чтобы подчеркнуть талию и сделать силуэт более изящным.

В сочетании к платью с цветочным принтом можно добавить классические туфли-лодочки и солнцезащитные очки каплевидной формы с градиентными линзами.

По словам стилистов, флористические принты однозначно станут хитом будущего лета. Ведь несмотря на элегантность и привлекательность платьев с цветочной гаммой, они остаются максимально практичными и удобными.

Дизайнеры пополняют список модных тенденций. Неоновые цвета, обнаженная спина и мини-платья создадут удачный образ для этого лета. Актуальными будут яркие цвета: от розового до зеленого. Если не хотите иметь эксцентричный вид, выберите только одну деталь неонового цвета - пиджак, брюки или сумку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Платья с цветочным принтом завоюют внимание модниц в этом сезоне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
мая

Международный день музеев - куда сегодня сходить

Впервые женщина преодолела на самолете звуковой барьер

Украинцев начали арестовывать по сфабрикованному обвинению

"Провалилась вся наша квартира" - в Одессе обрушилась часть жилого дома

Электропоезд разогнался до рекордной скорости

Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа

Приняли резолюцию об автономии Украины

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 17577
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
7
 Просмотров: 11034
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
8
 Просмотров: 9198
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 9063
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
 Просмотров: 7794
Мода
Акцент на плечи, многослойность и миди-длина: выделили 10 модных трендов лета
Акцент на плечи, многослойность и миди-длина: выделили 10 модных трендов лета
10
 Просмотров: 423
GO_A вышел на бирюзовую дорожку Евровидение 2021 в одежде украинского бренда
GO_A вышел на бирюзовую дорожку Евровидение 2021 в одежде украинского бренда Просмотров: 423
В стиле киберпанк: Барских презентовал капсульную коллекцию
В стиле киберпанк: Барских презентовал капсульную коллекцию Просмотров: 27
5 млн лайков: корейский вокалист снялся в шляпе от украинского дизайнера
5 млн лайков: корейский вокалист снялся в шляпе от украинского дизайнера Просмотров: 180
Платки и обнаженная спина: что будет актуальным летом
Платки и обнаженная спина: что будет актуальным летом
5
 Просмотров: 477
Больше всего комментируют
5
"Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"
5
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
3
"Россияне ждали подходящего момента" - крымчанка о русификации Крыма
3
Я жив и скоро вернусь - пропавший судья Чаус обещает дать показания
1
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
Голосов: 1121
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть