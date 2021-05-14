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пятница, 14 мая 2021 18:07

Платки и обнаженная спина: что будет актуальным летом
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Дизайнеры пополняют список модных тенденций. Неоновые цвета, обнаженная спина и мини-платья создадут удачный образ для этого лета.

Актуальными будут яркие цвета: от розового до зеленого. Если не хотите иметь эксцентричный вид, выберите только одну деталь неонового цвета - пиджак, брюки или сумку. Об этом пишет Cosmopolitan.

Летом можно выбирать как короткие юбки и платья, так и с длиной макси. Наряды из полупрозрачной ткани длиной в пол выглядят стильно и женственно.

Актуальными будут неоновые цвета
Фото: instagram.com/lissyroddyy
Длина мини остается в тренде
Наряды из полупрозрачной ткани длиной в пол выглядят стильно и женственно
Водолазки, топы и платья с обнаженной спиной будут горячим трендом этого лета
Трендовым головным убором являются платки

Водолазки, топы и платья с обнаженной спиной будут горячим трендом этого лета. Образ в таких элементах гардероба не только выглядит соблазнительно, но и не требует дополнительных аксессуаров.

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Трендовым головным убором являются платки. Их можно использовать как банданы, косынки или повязки.

Летом этого года носки станут стильным аксессуаром, который можно будет носить с туфлями или босоножками. Носки плюс комфортная обувь вроде биркенштоков - самая горячая тема лета.

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14
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