Платки и обнаженная спина: что будет актуальным летом

Дизайнеры пополняют список модных тенденций. Неоновые цвета, обнаженная спина и мини-платья создадут удачный образ для этого лета.

Актуальными будут яркие цвета: от розового до зеленого. Если не хотите иметь эксцентричный вид, выберите только одну деталь неонового цвета - пиджак, брюки или сумку. Об этом пишет Cosmopolitan.

Летом можно выбирать как короткие юбки и платья, так и с длиной макси. Наряды из полупрозрачной ткани длиной в пол выглядят стильно и женственно.

Фото: instagram.com/lissyroddyy

Водолазки, топы и платья с обнаженной спиной будут горячим трендом этого лета. Образ в таких элементах гардероба не только выглядит соблазнительно, но и не требует дополнительных аксессуаров.

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Трендовым головным убором являются платки. Их можно использовать как банданы, косынки или повязки.

Летом этого года носки станут стильным аксессуаром, который можно будет носить с туфлями или босоножками. Носки плюс комфортная обувь вроде биркенштоков - самая горячая тема лета.