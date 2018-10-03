Оригинальные тату стали новым трендом для тела

Новый тренд для тела - флеш тату

Флэш тату - актуальный тренд не первый год. Он используется не только летом, но и в холодное время года.

Временные флэш тату подходят для рук, спины, ног, лодыжек, шеи, лица.

Зимой популярными станут металлические золотые, красивые серебристые, с бирюзовом оттенком, а также стильные белые флэш тату.

На загорелой коже лучше выглядят в виде цепочек и бус. Это оттеняет загар, отмечает ledysoveti.ru

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Чтобы сделать такое украшение нужно выбрать картинку, которая нравится, положить ее на кожу, намочить и через несколько секунд снять пленку. Держится украшение около недели.

Существуют флэш тату для волос. Они выглядят элегантно. Держатся до следующего мытья головы и не портят волосы.

Тренд на металлические флэш татуировки берет начало в коллекции Chanel 2010 года, в которой появились тату-имитации кулонов с логотипом бренда на цепочках.