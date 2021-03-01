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понедельник, 01 марта 2021 14:00

Оригинальность, минимализм и футуризм: какая обувь в трендах весны
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Этой весной в моде оригинальная и яркая обувь
Фото: Stradivarius
Этой весной в моде оригинальная и яркая обувь
Этой весной в моде оригинальная и яркая обувь
Этой весной в моде оригинальная и яркая обувь

Для комфортного ощущения весной модници обычно выбирают примерно 3 пары разной стильной обуви.

Одним из трендов весны этого года есть оригинальные кроссовки, пишет Cosmopolitan.

Они должны быть яркими и заметными.

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Вместо ботинок в моду вошли минималистичные лоферы. Также они прекрасно заменят туфли, ботильоны. В этом сезоне такая обувь наиболее желаемая и популярна. Их предлагают сочетать с высокими носками.

Футуристические высокие челси - это хит прошлой осени, который является трендом и весной 2021. Выбирать стоит челси выше косточки и обязательно на массивной подошве.

Ультракороткие юбки будут в моде в этом сезоне. Также в тренде сочетание длинных платьев поверх брюк. Мотивы мусульманского мира есть элементами полноценных сезонных коллекций, которие отправляются по всему миру.

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