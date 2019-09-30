Обувь для грядущей осени: в чем ходить по лужам?

Что носить в дождливую погоду?

Осень – это время "золотой листвы", глинтвейна, уютных пледов и первых мыслей о новогодних праздниках. А еще это кардинальная смена погоды: с теплой и летней на временами пасмурную, дождливую, по-осеннему холодную. Это требует предварительной подготовки, как в плане гардероба, так и обуви. В чем же ходить по ноябрьским лужам, чтобы оставаться стильной, не жертвуя комфортом?

Женские ботинки на тракторной подошве

Несмотря на изменчивость моды, эти модели уверенно держатся в лидерах продаж, начиная с 2015 года. Их секрет прост. Ботинки женские на тракторной подошве – это универсальная и одинаково практичная осенняя обувь. То, что такие ботинки носят только в армии, они грубые и неутонченные – это миф.

Тем не менее, внешний вид – не их главное преимущество. Они устойчивые, высокий каблук и подошва защищают ногу от промокания, в них без опаски можно переходить дорогу "вброд". Сочетаются практически со всем, в том числе джинсами, неформальным или, наоборот, деловым стилем.

Ботильоны и "оксфорды"

Более сдержанный и традиционный вариант для дождливой погоды – это женские ботинки-оксфорды или ботильоны, со шнуровкой или без нее, со вставками декора или классические, черные, коричневые. Они подойдут деловому стилю, за ними относительно несложно ухаживать, а при правильном выборе качественной кожи, такая обувь может прослужить минимум несколько сезонов.

В теплые осенние дни, когда ночью еще не бывает сильных заморозков, можно ходить и в "казачках", но с первыми холодами рекомендуем обуть ножки во что-то более теплое и надежное.

Отличия ботильонов от других моделей:

• как правило, кожа

• высокий каблук

• толстая подошва

• защита от влаги

• защита от холода

Резиновые сапоги

Как показывает практика последних лет, резиновые сапоги с охотой носят не только дети и подростки, но и взрослые люди. Это практичный вариант, когда на улице идет дождь, или он уже прошел, но оставил после себя "непроходимые" в другой обуви лужи. Резиновые сапоги не советуют носить долго, так как они не дышат, но зато они являются, пожалуй, лучшим имеющимся вариантом для полной защиты от промокания.

Больше советов в блоге

Если вы хотите больше узнать о выборе обуви, тем более перед покупкой моделей для осени, а также почитать статьи об уходе, о том, как быстро высушить промокшие ботинки и получить другие рекомендации, советуем почитать несколько статей в блоге обувной тематики.