Образы в ярких природных оттенках: назвали трендовые цвета лета

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Среди модных цветов этого лета - яркие желтый и розовый. Дизайнеры также вдохновлялись небесно-голубым, мятным и оттенком "сливочного крема".

Главным цвета 2021 года является желтый. Следует выбирать пиджаки, юбки и полупрозрачные платья солнечного оттенка, пишет Cosmopolitan.

Стильным и свежим будет выглядеть образ в небесно-голубом цвете. Также можно разбавить его желтыми, оранжевыми и розовыми акцентами.

Яркий костюм любого розового оттенка создаст трендовый летний образ. А одежда в стильном мятном выделит из толпы.

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Нежный цвет "сливочного крема" сделает образ лаконичным и элегантным. Можно дополнить наряд яркими аксессуарами.

Лавандовый цвет в большинстве вызывает ассоциации с отпуском и летом. Это и стало причиной решения дизайнеров сделать его главным цветом осени - периода, когда мало солнца и тепла. Вещи этого оттенка рекомендуют добавить в гардероб уже сейчас. Так можно расставлять ключевые оттенки в образах. Обычный свитер цвета лаванды добавит повседневному виду праздничности.