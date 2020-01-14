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вторник, 14 января 2020 15:36

Новые тенденции в женских стрижках
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Эксперты салонов красоты в Киеве PIED-DE-POULE рассказали о новых тенденциях в женских стрижках
Эксперты салонов красоты в Киеве PIED-DE-POULE рассказали о новых тенденциях в женских стрижках
Эксперты салонов красоты в Киеве PIED-DE-POULE рассказали о новых тенденциях в женских стрижках
Эксперты салонов красоты в Киеве PIED-DE-POULE рассказали о новых тенденциях в женских стрижках
Эксперты салонов красоты в Киеве PIED-DE-POULE рассказали о новых тенденциях в женских стрижках

Мастера киевских салонов красоты PIED-DE-POULE рассказали, как меняется парикмахерское искусство в соответствии с модными веяниями 2020 года, какие новинки готовы предложить парикмахеры своим клиентам, и чему сегодня уделяют особое внимание в салонах.

Наступивший новый год – это повод обладательницам коротких причесок попробовать популярный в Голливуде гарсон с разными, порой очень экстравагантными челками – именно челки считаются главным драйвером стиля. По мнению профессионалов, в 2020 году вернется мода и на ретро женские стрижки, в том числе сессон и паж.

Обладательницам средних и длинных волос стоит обратить внимание на асимметрию (боб, длинное каре), а тем, кто хочет освежить свой образ – на смелые омолаживающие стрижки. Еще один тренд, который максимально раскроется к весне – хаотичные завитушки, кудряшки и свободные локоны.

Однако формат стрижки – это только верхушка айсберга. Мастера салонов красоты уверены, что у их клиенток меняется представление о парикмахерских услугах, девушки больше думают о здоровье своих волос, а также о творческом подходе в создании завершенных образов.

Больше индивидуальности

Как отмечают парикмахеры салона, один из акцентов следующего года – это индивидуальность, а еще – совместимость стрижек с четко выбранным образом, гардеробом, косметикой, аксессуарами.

Девушки хотят идти в салоны красоты не просто за модной прической, а за профессиональной консультацией, созданием полноценного "лука", в котором модная женская стрижка в салоне и укладка будут только одной из важных составляющих.

Больше внимания здоровью

Как отмечают мастера салонов, один из ведущих трендов последних лет, который в 2020 году будет только популярнее – больше внимания уделять не только внешнему виду, стрижке, укладке, но и здоровью своих волос.

Один из приоритетов компании – использование профессиональной косметики и средств по уходу за волосами на основе натуральных компонентов, только от проверенных европейских и американских брендов.

PIED-DE-POULE: инновации и профессионализм

PIED-DE-POULE – это уже семь салонов красоты, которые работают в Киеве и Харькове. Отличительные черты салонов – комплексный и одновременно индивидуальный подход в создании образа, практика французских техник парикмахерского искусства, а также акцент на широкую аудиторию клиентов с помощью относительно доступного прейскуранта.

Узнать стоимость трендовых женских причесок от мастеров салонов красоты в Киеве PIED-DE-POULE вы можете на официальном сайте сети или по контактному телефону у консультантов.

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