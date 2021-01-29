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Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды

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Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды
Например, меховые жилетки уже не первый год являются антитрендом. Фото: pixabay

Каждый год становятся модными новые вещи, а другие носить может быть не так актуально.

В 2021 году также есть верхняя одежда, которую не следует носить, пишет "Обозреватель".

Теперь в тренде носить искусственные шубы. Согласно одежда из натурального меха становится не модной и уже не впервые.

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Например, меховые жилетки уже не первый год являются антитрендом. Чтобы образ привлекал внимание и был гармоничным, не стоит их одевать.

Также антитрендом есть пальто с меховым воротником. Эта модель выглядит очень устаревшей и делает старше. Рекомендуют выбирать пальто прямого кроя длины миди или макси.

Приталенная тонкая куртка также вошла в список не актуальных вещей. Такие модели не практичны и выглядят не модно. Следует присмотреться к курткам оверсайз.

Дубленки немодных фасонов потеряли трендовость тоже, например приталенные и с длиной до колена. Их можно заменить на короткую или длинную дубленку ярких или нейтральных оттенков.

Джинсы - не исключение, в моду возвращаются также старые ексемпляры. Одним из таких являются "вареные джинсы", которые были актуальны в 80-х, но в СССР их нельзя было купить. .Сейчас в моду возвращаются такие джинсы, или как их еще называют с эффектом мрамора.

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