Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды

Каждый год становятся модными новые вещи, а другие носить может быть не так актуально.
В 2021 году также есть верхняя одежда, которую не следует носить, пишет "Обозреватель".
Теперь в тренде носить искусственные шубы. Согласно одежда из натурального меха становится не модной и уже не впервые.
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Например, меховые жилетки уже не первый год являются антитрендом. Чтобы образ привлекал внимание и был гармоничным, не стоит их одевать.
Также антитрендом есть пальто с меховым воротником. Эта модель выглядит очень устаревшей и делает старше. Рекомендуют выбирать пальто прямого кроя длины миди или макси.
Приталенная тонкая куртка также вошла в список не актуальных вещей. Такие модели не практичны и выглядят не модно. Следует присмотреться к курткам оверсайз.
Дубленки немодных фасонов потеряли трендовость тоже, например приталенные и с длиной до колена. Их можно заменить на короткую или длинную дубленку ярких или нейтральных оттенков.
Джинсы - не исключение, в моду возвращаются также старые ексемпляры. Одним из таких являются "вареные джинсы", которые были актуальны в 80-х, но в СССР их нельзя было купить. .Сейчас в моду возвращаются такие джинсы, или как их еще называют с эффектом мрамора.
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