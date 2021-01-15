Назвали джинсовые вещи, которые возвращаются в моду

Декорированные джинсовые куртки также в тренде. Фото: pixabay

Не секрет, что модные тенденции цикличны.

Сейчас популярным становится то, что носили в древности, пишет theLime.

Джинсы - не исключение, в моду возвращаются также старые ексемпляры. Одним из таких являются "вареные джинсы", которые были актуальны в 80-х, но в СССР их нельзя было купить. .Сейчас в моду возвращаются такие джинсы, или как их еще называют с эффектом мрамора.

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Декорированные джинсовые куртки также в тренде. Такая куртка без подкладки - очень удобная вещь. Ее можно носить как летом наверх простой футболки, так и осенью наверх свитера. Зимой ее можно одеть под парку или даже пальто. Возвращаются джинсовые куртки с вышивками, аппликациями, заклепками, декором в виде кружева, бахромы, бисера и страз.

Джинсы-бананы, которые в 80-х на били пике популярности светло-голубого цвета широкие сверху, со складками на поясе и зауженные к низу. Также их было модно подворачивать внизу на манжете. Такие джинсы назывались джинсами-бананами. Теперь можно выбрать мом-джинсы, бойфренды, джинсы слоучи и т.д., которые являются "потомками" популярных джинсов-бананов.

В новом модном сезоне корсет стал чрезвычайно популярным. Он добавляет в образы романтизма, поэтому специалисты советуют иногда его одевать, пишет Elle.Корсеты есть настолько модными, что их демонстрируют даже в мужских коллекциях. Дизайнеры придумали, как сделать корсеты более удобными и забрали металлические рамки или деревянные вставки, которые сковывали движения.