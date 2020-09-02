Назвали правила выбора одежды, чтобы чувствовать уверенность в себе

 
Ексклюзивы
1/5
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
Просмотров: 540
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 504
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 1602
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 306
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Просмотров: 252
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
5 Просмотров: 531
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2214
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1440
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3564
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 8091
Фото
Все фото
11
6
3
6
21
От 50 грн до $ 160: украинские бренды выпускают дизайнерские маски для лица
От 50 грн до $ 160: украинские бренды выпускают дизайнерские маски для лица
Сказать &quot;стоп&quot; большим дырам: модные обломы этим летом по версии Андре Тана
Сказать "стоп" большим дырам: модные обломы этим летом по версии Андре Тана
В тренде - благотворительность: за покупку ювелирного украшения дарят оборудование для университета
В тренде - благотворительность: за покупку ювелирного украшения дарят оборудование для университета
Носки в сандалиях будут модными этим летом
Носки в сандалиях будут модными этим летом
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
Видео
Все видео
Все-таки она вертится: ювелирный бренд представил эксклюзивную коробочку для кольца
Все-таки она вертится: ювелирный бренд представил эксклюзивную коробочку для кольца
Презентовали фильм о коллекции Dior 1949 года
Презентовали фильм о коллекции Dior 1949 года
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Надя Дорофеева учит, как создавать модные образы
Надя Дорофеева учит, как создавать модные образы
Страшно красиво: как накраситься на Хэллоуин 2019
Страшно красиво: как накраситься на Хэллоуин 2019
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2349
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 630
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 927
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5868
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3411
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 сентября 2020
Просмотров: 351
Остання надія Італії
"9 липня 2006 року після обіду я поспав, пограв у PlayStation. Увечері виграв фінальний матч Кубка світу", – написав Андреа Пірло в ...
среда, 02 сентября 2020 23:46

Назвали правила выбора одежды, чтобы чувствовать уверенность в себе

  Комментировать
Назвали правила выбора одежды, чтобы чувствовать уверенность в себе
Статусный гардероб - это гардероб уверенного в себе человека, который ценит себя, свое время, свои деньги и точно знает, чего хочет от жизни. Фото: pixabay

Стилист Катрин Дойл развенчивает миф о том, что статус - это наличие брендов на одежде.

Она считает, что статус - это не бренды, а внутреннее состояние, которое считывают окружающие, пишет РБК-Україна.

По словам експерта, статусный гардероб - это гардероб уверенного в себе человека, который ценит себя, свое время, свои деньги и точно знает, чего хочет от жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какой фасон юбок будет модным осенью

"Такие женщины умеют подать себя с выигрышной стороны. И мы считываем элегантность, изысканность, самодостаточность, легкость в каждом ее шаге. Им не нужно одобрение окружающих, они знают кем являются и к чему стремятся", - говорит Дойл.

Поэтому, если вы хотите создать свой статусный гардероб, необходимо ориентироваться на следующие пункты:

1. Выбирать изделие исходя из состояния нынешней фигуры.

2. Выбирать натуральные ткани.

3. Отдать предпочтение спокойной цветовой гамме.

4. Выбирать простой и лаконичный крой.

5. Отказаться от красочных принтов.

6. Подбирать детали и аксессуары друг к другу.

7. Делать легкий макияж и укладку.

8. И еще один важный пункт - не имеет значения, сколько стоят вещи, имеет значение, какое внутреннее состояние они вам дают.

Одежда с тату стала трендом этого сезона. Вещь сделанная в нюдових цветах, которые отлично сочетаются с цветом кожи. На нее наносят различные рисунки в виде татуировок. В конечном итоге одежда похожа на вторую кожу, но более оригинальную. На рынке сейчас есть множество предложений - от перчаток до боди.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали правила выбора одежды, чтобы чувствовать уверенность в себе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка 10 Просмотров: 88241
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
6
 1 Просмотров: 16272
Победительница &quot;Холостяка&quot; обнажила аппетитные ягодицы
Победительница "Холостяка" обнажила аппетитные ягодицы
5
 Просмотров: 13707
Быстрое окончание карантина может привести к катастрофе - ВОЗ
Быстрое окончание карантина может привести к катастрофе - ВОЗ Просмотров: 11484
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
6
 Просмотров: 8622
Мода
Как правильно носить одежду с тату
Как правильно носить одежду с тату Просмотров: 135
Назвали культовую одежду всех времен
Назвали культовую одежду всех времен Просмотров: 6516
Дизайнер создала новый вид биоматериала для пошива вещей
Дизайнер создала новый вид биоматериала для пошива вещей Просмотров: 675
Какой фасон юбок будет модным осенью
Какой фасон юбок будет модным осенью Просмотров: 1440
От 50 грн до $ 160: украинские бренды выпускают дизайнерские маски для лица
От 50 грн до $ 160: украинские бренды выпускают дизайнерские маски для лица
11
 Просмотров: 675
Больше всего комментируют
10
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка
5
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
5
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
3
Названа страна, куда осуществят первые поставки российской вакцины
2
"Хуже, чем в Украине": Лукашенко пугает белорусов "резней"
Голосов: 4354
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua