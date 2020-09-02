Назвали правила выбора одежды, чтобы чувствовать уверенность в себе

Стилист Катрин Дойл развенчивает миф о том, что статус - это наличие брендов на одежде.
Она считает, что статус - это не бренды, а внутреннее состояние, которое считывают окружающие, пишет РБК-Україна.
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По словам експерта, статусный гардероб - это гардероб уверенного в себе человека, который ценит себя, свое время, свои деньги и точно знает, чего хочет от жизни.
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"Такие женщины умеют подать себя с выигрышной стороны. И мы считываем элегантность, изысканность, самодостаточность, легкость в каждом ее шаге. Им не нужно одобрение окружающих, они знают кем являются и к чему стремятся", - говорит Дойл.
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Поэтому, если вы хотите создать свой статусный гардероб, необходимо ориентироваться на следующие пункты:
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1. Выбирать изделие исходя из состояния нынешней фигуры.
2. Выбирать натуральные ткани.
3. Отдать предпочтение спокойной цветовой гамме.
4. Выбирать простой и лаконичный крой.
5. Отказаться от красочных принтов.
6. Подбирать детали и аксессуары друг к другу.
7. Делать легкий макияж и укладку.
8. И еще один важный пункт - не имеет значения, сколько стоят вещи, имеет значение, какое внутреннее состояние они вам дают.
Одежда с тату стала трендом этого сезона. Вещь сделанная в нюдових цветах, которые отлично сочетаются с цветом кожи. На нее наносят различные рисунки в виде татуировок. В конечном итоге одежда похожа на вторую кожу, но более оригинальную. На рынке сейчас есть множество предложений - от перчаток до боди.
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