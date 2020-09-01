Как правильно носить одежду с тату

Одежда с тату стала трендом этого сезона.
Вещь сделанная в нюдових цветах, которые отлично сочетаются с цветом кожи, пишет "Уніан".
На нее наносят различные рисунки в виде татуировок. В конечном итоге одежда похожа на вторую кожу, но более оригинальную. На рынке сейчас есть множество предложений - от перчаток до боди.
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Такая вещь в целостном образе должна быть одна. Не стоит искать комбинезоны в таком стиле. Отдайте предпочтение боди с длинным рукавом. Оденьте его под джинсы или брюки. Или под юбку и каблуки. Вариантов много. Главное, подбирать со вкусом. Также вы можете приобрести перчатки с тату или рукав. Такая вещь будет интересно выглядеть, потому что издалека будет казаться, что у вас действительно аккуратные тату.
Список наиболее культовой модной одежды всех времен составил популярный американский ритейлер Farfetch. Результати проведенного среди модников опроса, которые опубликовало издание New York Post, определили лидерами рейтинга джинсы Levi's 501.
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