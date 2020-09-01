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вторник, 01 сентября 2020 23:46

Как правильно носить одежду с тату

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Как правильно носить одежду с тату
Одежда с тату чрезвычайно модная в этом сезоне. Фото: pixabay

Одежда с тату стала трендом этого сезона.

Вещь сделанная в нюдових цветах, которые отлично сочетаются с цветом кожи, пишет "Уніан".

На нее наносят различные рисунки в виде татуировок. В конечном итоге одежда похожа на вторую кожу, но более оригинальную. На рынке сейчас есть множество предложений - от перчаток до боди.

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Такая вещь в целостном образе должна быть одна. Не стоит искать комбинезоны в таком стиле. Отдайте предпочтение боди с длинным рукавом. Оденьте его под джинсы или брюки. Или под юбку и каблуки. Вариантов много. Главное, подбирать со вкусом. Также вы можете приобрести перчатки с тату или рукав. Такая вещь будет интересно выглядеть, потому что издалека будет казаться, что у вас действительно аккуратные тату.

Список наиболее культовой модной одежды всех времен составил популярный американский ритейлер Farfetch. Результати ​​проведенного среди модников опроса, которые опубликовало издание New York Post, определили лидерами рейтинга джинсы Levi's 501.

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