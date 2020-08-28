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Назвали культовую одежду всех времен

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Назвали культовую одежду всех времен
Культовой одеждой всех времен назвали джинсы. Фото: pixabay

Список наиболее культовой модной одежды всех времен составил популярный американский ритейлер Farfetch.

Результати ​​проведенного среди модников опроса, которые опубликовало издание New York Post, определили лидерами рейтинга джинсы Levi's 501, передает "Обозреватель".

Впервые их изготовили в 1873 году и благодаря удобному дизайну стали любимыми брюками многих звезд Голливуда, а также работников производств.

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Второй в списке культовых вещей стала джинсовая куртка того же бренда, выпущенная в 1960-х годах.

Третье место получили кроссовки Nike Air Max, которые уже стали модной легендой. На четвертом месте - футболка поло нью-йоркской марки Ralph Lauren, а на пятом - люксовые чемоданы и сумки французского бренда Louis Vuitton.

Далее в списке идут сапоги-угги марки Ugg, куртка-бомбер и кеды Converse Chuck Taylors. Замкнула первую десятку резиновая обувь Crocs и джинсы американской фирмы Guess.

Также в список вошли ремень и сланцы итальянского модного дома Gucci, солнцезащитные очки Ray-Ban Wayfarers, сандалии Birkenstocks, тренч Burberry и резиновые сапоги Hunter.

В 2020 году в моду вернулись популярные в прошлом веке шорты-бермуды. Эта модель - удлиненные до колен шорты с широкими штанинами и высокой посадкой.

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