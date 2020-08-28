Назвали культовую одежду всех времен

Список наиболее культовой модной одежды всех времен составил популярный американский ритейлер Farfetch.
Результати проведенного среди модников опроса, которые опубликовало издание New York Post, определили лидерами рейтинга джинсы Levi's 501, передает "Обозреватель".
Впервые их изготовили в 1873 году и благодаря удобному дизайну стали любимыми брюками многих звезд Голливуда, а также работников производств.
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Второй в списке культовых вещей стала джинсовая куртка того же бренда, выпущенная в 1960-х годах.
Третье место получили кроссовки Nike Air Max, которые уже стали модной легендой. На четвертом месте - футболка поло нью-йоркской марки Ralph Lauren, а на пятом - люксовые чемоданы и сумки французского бренда Louis Vuitton.
Далее в списке идут сапоги-угги марки Ugg, куртка-бомбер и кеды Converse Chuck Taylors. Замкнула первую десятку резиновая обувь Crocs и джинсы американской фирмы Guess.
Также в список вошли ремень и сланцы итальянского модного дома Gucci, солнцезащитные очки Ray-Ban Wayfarers, сандалии Birkenstocks, тренч Burberry и резиновые сапоги Hunter.
В 2020 году в моду вернулись популярные в прошлом веке шорты-бермуды. Эта модель - удлиненные до колен шорты с широкими штанинами и высокой посадкой.
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