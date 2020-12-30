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пятница, 01 января 2021 23:46

Назвали модные дубленки в 2021-м

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Назвали модные дубленки в 2021-м
Коричневый цвет дубленок зимой 2021 будет в тренде. Фото: pexels

Дубленки останутся в моде и в 2021 году.

Можно носить модели и оверсайз и разного кроя, а также цветов, пишет OBOZREVATEL.

Специалисты акцентируют на больших воротниках дубленок. Форма может быть разная - отложная, шарфовая, английская. Главное - чтобы меховой воротник был широк. Дубленки-авиаторы сохраняют популярность. Они актуальны в повседневной зимнем гардеробе, как с брюками, так и юбками.

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Короткие дубленки также модные. В новом сезоне их длина может достигать как до талии, так и до середины бедра.

Коричневый цвет дубленок зимой 2021 года будет в тренде. Большинство дизайнеров представили модели песочного, бежевого, шоколадного, терракотового цвета. Кроме того, в тренде будут белые, черные и оливковые дубленки.

Стиль оверсайз в этом верхнем одеянии также сохранился в трендах. Такие вещи можно смело покупать и даже скрывать таким образом определенные недостатки.

Острый носок в обуви возвращается в моду в новом году. Босоножки с цепями, а также домашние тапочки с мехом, в которых можно ходить по улице, снова останутся актуальными, пишет OBOZREVATEL.Например, плюсы модели босоножек на танкетке и платформе - это их удобство и мастерство дополнять элегантные образы.

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