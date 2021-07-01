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четверг, 01 июля 2021 15:01

Мужской гардероб на все случаи жизни: взгляд стилистов Cult Fashion Group
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С течением жизни, каждый мужчина сталкивается со множеством ситуаций, когда ему приходится выходить за рамки привычного образа и выбирать новые пути для развития. И, казалось бы, что на этом пути может быть более утилитарным аутфитом, нежели базовая футболка, любимые джинсы и удобные кроссовки. Но обстоятельства жизни диктуют свои правила и часто приходится выбирать не столь привычные и, на первый взгляд, дискомфортные образы.

Многоцелевой, респектабельный гардероб способны составить брендовые мужские вещи, представленные в сети Cult Fashion Group. Тщательно отобранный профессиональными байерами, экспертно обыгранный ансамбль из коллекций люкс- и премиум-брендов мужской моды предоставляет множество вариаций для создания необходимого впечатления.

Представляем 7 тематических, стильных комбинаций для 7-и разносторонних событий из жизни мужчины:

1. Бизнес-встречи

Деловые переговоры с инвесторами и партнерами обязывают выглядеть солидно и уверенно. Классический мужской костюм способен наиболее представительно очертить ваш серьезный, решительный настрой. Универсальный вариант — строгий костюм в черном, темных серых или синих тонах с классической рубашкой в белом цвете или оттенках голубого.

Если настроение переговоров чуть более непринужденное, будут уместны костюм в клетку и рубашка в единой цветовой гамме.

Уделите внимание деталям. Сдержанный галстук, запонки, ремень, а также портфель для документов и пара классических оксфордов станут заключительным штрихом.

  Синий костюм, белая рубашка — Tombolini. Оксфорды, портфель, ремень — a.Testoni. Серый костюм Corneliani, синяя рубашка Barba Napoli, оксфорды Andrea Ventura
Синий костюм, белая рубашка — Tombolini. Оксфорды, портфель, ремень — a.Testoni. Серый костюм Corneliani, синяя рубашка Barba Napoli, оксфорды Andrea Ventura

2. В ритме города

Находиться в постоянном движении, курировать бизнес-процессы, вести активный образ жизни, при этом сохраняя комфорт в течение дня? Практичный, и в то же время харизматичный спорт-шик в мужской одежде точно справляется с этой задачей. К примеру, возьмите за основу бежевое трикотажное поло, в комбинации с расстегнутым пиджаком, льняными брюками и замшевыми лоферами — получится расслабленный образ в стиле итальянского шика, который подойдет и для офиса, и для вечера в баре с друзьями.

  Брюки — Castangia, Atelier Milano. Пиджак, кеды — Eleventy. Лоферы Doucal’s, поло Barba Napoli, футболка Bertolo
Брюки — Castangia, Atelier Milano. Пиджак, кеды — Eleventy. Лоферы Doucal’s, поло Barba Napoli, футболка Bertolo

3. Перерыв на релакс

Переключиться и сбежать от рутины хочется каждому. Начать можно со смены привычного аутфита. Классический костюм заменить на спортивный, а вместо дорогих туфель обуть легкие сникеры, на плечо закинуть рюкзак и надеть солнцезащитные очки — настроение-релакс появится моментально. Футболка, свободные брюки-чиносы, льняные шорты, бомбер и ветровка, летние эспадрильи и мокасины — легко комбинируемые компоненты образа out-of-office.

  Футболка серая GCDS, куртка Atelier Milano, кроссовки Artioli, костюм Barba Napoli, футболка голубая Castangia, шорты Bertolo, эспадрильи Eleventy
Футболка серая GCDS, куртка Atelier Milano, кроссовки Artioli, костюм Barba Napoli, футболка голубая Castangia, шорты Bertolo, эспадрильи Eleventy

4. Светский ивент

Black tie — официальный дресс код для светского мероприятия высокого уровня. Церемонии награждения, званый ужин, роскошная свадьба — эти и другие события имеют обязательные требования ко внешнему виду гостей. Классический черный смокинг с шелковыми лацканами, прямые брюки, часто с широким поясом, снежно-белая сорочка с галстуком-бабочкой и идеальная пара сверкающе-лаковых дерби — таков характерный набор джентльмена для светского ивента. Если позволяют правила, можно поиграть с цветом карманного платка или подобрать бабочку из бархатной ткани, это прибавит образу индивидуального лоска.

  Смокинг, рубашка — Tombolini. Оксфорды, лоферы — Doucal’s. Рубашка Luigi Borrelli
Смокинг, рубашка — Tombolini. Оксфорды, лоферы — Doucal’s. Рубашка Luigi Borrelli

5. Time to travel

Путешествия также запрашивают свой, особенный гардероб. Воспользуйтесь универсальной капсулой. В основе — спортивный костюм. Элегантный, как у Corneliani или яркий атлетичный, как у GCDS, тут выбирайте под свой характер.

Пара футболок с броскими принтами, рубашка с флористическим паттерном, худи с капюшоном, и удобные сникеры для активной носки — чтобы миксовать компоненты было легче, подбирайте оттенки из одной цветовой гаммы. И не забудьте о пляжном наборе. Шорты, шлепанцы, бейсболка и очки также могут смотреться трендово.

  Футболка, шлепанцы, кроссовки — Balenciaga. Бейсболка, худи, рюкзак — Kenzo. Шорты Luigi Borrelli, костюм GCDS
Футболка, шлепанцы, кроссовки — Balenciaga. Бейсболка, худи, рюкзак — Kenzo. Шорты Luigi Borrelli, костюм GCDS

6. Арт-вечер

Вечер, когда можно быть ярким. Поход в театр или премьера в кино, арт-инсталляция или модное событие — время для стильных экспериментов. Смело сочетайте рубашку с абстрактным принтом с трикотажным кардиганом, под базовые брюки и перфорированные кеды. Яркое поло можно усмирить джинсовой курткой и брюками, сделав дополнительный акцент, к примеру, на контрастных спортивных кроссовках. Атмосфера арт-вечеров поощряет смелые стилевые решения.

  Рубашка Kenzo, кардиган Barba Napoli, поло Vallati, брюки синие Richard J. Brown, дерби Aldo Brue, кроссовки Fendi, джинсовая куртка Balenciaga, джинсы Castangia
Рубашка Kenzo, кардиган Barba Napoli, поло Vallati, брюки синие Richard J. Brown, дерби Aldo Brue, кроссовки Fendi, джинсовая куртка Balenciaga, джинсы Castangia

7. Дневные развлечения

Бранч с родственниками, гольф с друзьями, встреча в неофициальной обстановке — события, на которых меньше всего хочется думать о внешнем виде. Чтобы наслаждаться моментом сполна, отдайте предпочтение комфортным образам. Цветная льняная рубашка с облегченными брюками, эспадрильями или сандалиями — трендовый, практичный манёвр. Если погода переменчива, поверх можно накинуть бомбер или жакет. Альтернативный вариант — джентльменский спортивный костюм с ярким поло и кедами.

  Костюм Eleventy, рубашка Barba Napoli, шорты Finamore, поло Bertolo, бейсболка, кеды — Atelier Milano, сандалии Doucal’s, брюки Equipage
Костюм Eleventy, рубашка Barba Napoli, шорты Finamore, поло Bertolo, бейсболка, кеды — Atelier Milano, сандалии Doucal’s, брюки Equipage

Помните, ваш персональный стиль — уникален. В первую очередь, выбирайте одежду так, чтобы в ней вы чувствовали себя уверенно и презентабельно. А за стильным решением обращайтесь к портфелю брендов Cult Fashion Group. Лучшие итальянские, французские и мировые бренды доступны для вашего внимания.

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