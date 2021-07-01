Мужской гардероб на все случаи жизни: взгляд стилистов Cult Fashion Group

С течением жизни, каждый мужчина сталкивается со множеством ситуаций, когда ему приходится выходить за рамки привычного образа и выбирать новые пути для развития. И, казалось бы, что на этом пути может быть более утилитарным аутфитом, нежели базовая футболка, любимые джинсы и удобные кроссовки. Но обстоятельства жизни диктуют свои правила и часто приходится выбирать не столь привычные и, на первый взгляд, дискомфортные образы.
Многоцелевой, респектабельный гардероб способны составить брендовые мужские вещи, представленные в сети Cult Fashion Group. Тщательно отобранный профессиональными байерами, экспертно обыгранный ансамбль из коллекций люкс- и премиум-брендов мужской моды предоставляет множество вариаций для создания необходимого впечатления.
Представляем 7 тематических, стильных комбинаций для 7-и разносторонних событий из жизни мужчины:
1. Бизнес-встречи
Деловые переговоры с инвесторами и партнерами обязывают выглядеть солидно и уверенно. Классический мужской костюм способен наиболее представительно очертить ваш серьезный, решительный настрой. Универсальный вариант — строгий костюм в черном, темных серых или синих тонах с классической рубашкой в белом цвете или оттенках голубого.
Если настроение переговоров чуть более непринужденное, будут уместны костюм в клетку и рубашка в единой цветовой гамме.
Уделите внимание деталям. Сдержанный галстук, запонки, ремень, а также портфель для документов и пара классических оксфордов станут заключительным штрихом.
2. В ритме города
Находиться в постоянном движении, курировать бизнес-процессы, вести активный образ жизни, при этом сохраняя комфорт в течение дня? Практичный, и в то же время харизматичный спорт-шик в мужской одежде точно справляется с этой задачей. К примеру, возьмите за основу бежевое трикотажное поло, в комбинации с расстегнутым пиджаком, льняными брюками и замшевыми лоферами — получится расслабленный образ в стиле итальянского шика, который подойдет и для офиса, и для вечера в баре с друзьями.
3. Перерыв на релакс
Переключиться и сбежать от рутины хочется каждому. Начать можно со смены привычного аутфита. Классический костюм заменить на спортивный, а вместо дорогих туфель обуть легкие сникеры, на плечо закинуть рюкзак и надеть солнцезащитные очки — настроение-релакс появится моментально. Футболка, свободные брюки-чиносы, льняные шорты, бомбер и ветровка, летние эспадрильи и мокасины — легко комбинируемые компоненты образа out-of-office.
4. Светский ивент
Black tie — официальный дресс код для светского мероприятия высокого уровня. Церемонии награждения, званый ужин, роскошная свадьба — эти и другие события имеют обязательные требования ко внешнему виду гостей. Классический черный смокинг с шелковыми лацканами, прямые брюки, часто с широким поясом, снежно-белая сорочка с галстуком-бабочкой и идеальная пара сверкающе-лаковых дерби — таков характерный набор джентльмена для светского ивента. Если позволяют правила, можно поиграть с цветом карманного платка или подобрать бабочку из бархатной ткани, это прибавит образу индивидуального лоска.
5. Time to travel
Путешествия также запрашивают свой, особенный гардероб. Воспользуйтесь универсальной капсулой. В основе — спортивный костюм. Элегантный, как у Corneliani или яркий атлетичный, как у GCDS, тут выбирайте под свой характер.
Пара футболок с броскими принтами, рубашка с флористическим паттерном, худи с капюшоном, и удобные сникеры для активной носки — чтобы миксовать компоненты было легче, подбирайте оттенки из одной цветовой гаммы. И не забудьте о пляжном наборе. Шорты, шлепанцы, бейсболка и очки также могут смотреться трендово.
6. Арт-вечер
Вечер, когда можно быть ярким. Поход в театр или премьера в кино, арт-инсталляция или модное событие — время для стильных экспериментов. Смело сочетайте рубашку с абстрактным принтом с трикотажным кардиганом, под базовые брюки и перфорированные кеды. Яркое поло можно усмирить джинсовой курткой и брюками, сделав дополнительный акцент, к примеру, на контрастных спортивных кроссовках. Атмосфера арт-вечеров поощряет смелые стилевые решения.
7. Дневные развлечения
Бранч с родственниками, гольф с друзьями, встреча в неофициальной обстановке — события, на которых меньше всего хочется думать о внешнем виде. Чтобы наслаждаться моментом сполна, отдайте предпочтение комфортным образам. Цветная льняная рубашка с облегченными брюками, эспадрильями или сандалиями — трендовый, практичный манёвр. Если погода переменчива, поверх можно накинуть бомбер или жакет. Альтернативный вариант — джентльменский спортивный костюм с ярким поло и кедами.
Помните, ваш персональный стиль — уникален. В первую очередь, выбирайте одежду так, чтобы в ней вы чувствовали себя уверенно и презентабельно. А за стильным решением обращайтесь к портфелю брендов Cult Fashion Group. Лучшие итальянские, французские и мировые бренды доступны для вашего внимания.
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