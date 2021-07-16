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пятница, 16 июля 2021 08:46

Можно надевать все: дизайнеры поразили неожиданными рекомендациями

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Можно надевать все: дизайнеры поразили неожиданными рекомендациями
Инна и Светлана Капрановы дали модные советы. Фото предоставлено Инной Капрановой

Многие женщины живут стереотипами и боятся даже мерить новые для себя модели одежды, утверждают дизайнерки Инна и Светлана Капрановы. Сестры основали бренд женской одежды dVVi kapranova & kapranova.

"К примеру, каждая вторая женщина говорит, что кюлоты (укороченные брюки свободного кроя. - Gazeta.ua) визуально "режут" ноги. Но когда примеряют, то на самом деле им подходит такая модель. Так же говорят, что не к лицу белый цвет. Но так не бывает. Просто надо подобрать правильный оттенок ", - рассказывает корреспонденту Gazeta.ua Светлана.

Дизайнеры советуют выбирать не слишком облегающие вещи.

"Конечно, over size не всем подходит, но в одежде должен быть воздух. Не выбирайте облегающие джинсы. Лучше их взять на размер больше", - добавляет Инна.

Главное чувствовать себя уверенно и комфортно в тех вещах, которые вы выбрали.

"Сейчас классные времена - можно одевать все, просто позвольте себе это. Нет такого, что в каком-то возрасте чего-то нельзя носить. В то же время хотелось бы, чтобы наши женщины иногда смотрели вокруг и уважали себя. Бывает идет красивая девушка, но в вещах, которые уже лет 10 никто не носит. Чтобы выглядеть стильно, не обязательно покупать вещи в дорогих бутиках, но стоит научиться видеть себя глазами других людей", - советует Светлана.

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Аксессуары - это топовая вещь, которая дополняет и делает эффектным даже самый скучный образ. Украинские производители создали самые трендовые универсальные цепочки и кольца. Массивная цепочка с кулоном из новой коллекции Yastreb и Yakush благодаря цветным камням придаст необычности образу.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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