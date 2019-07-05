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пятница, 05 июля 2019 17:41

Мода на обнаженные свадебные платья всколыхнула сеть
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Обнаженные свадебные платья стали новым трендом
Фото: www.thesun.co.uk
Обнаженные свадебные платья стали новым трендом
Обнаженные свадебные платья стали новым трендом
Обнаженные свадебные платья стали новым трендом
Обнаженные свадебные платья стали новым трендом

Мода на свадебные платья меняется быстро. В этом году в тренде платье для невесты, которое получило название "голое".

Популярности обнаженное платье набирало в течение нескольких лет, сообщило издание The Sun.

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Такой предмет гардероба далек от традиционного свадебного платья.

Вся концепция - это тонкое кружево, которое прилегает к коже и повторяет силуэт невесты. Чаще всего под такое платье не надевают белье.

Если предложение сделано, кольцо подарено и вы уже определились с датой свадьбы - это означает одно: впереди много хлопот, чтобы сделать тот "единственный" день самым неповторимым в жизни.

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