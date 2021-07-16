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пятница, 16 июля 2021 15:48

Минимализм в моде: какие украшения выбрать в этом стиле
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Деликатные серьги без лишних деталей сделают образ интересным
Фото: instagram.com/streetstyle_looks_
Лаконичные колье можно носить отдельно и комбинировать между собой
Изящные кольца в стиле минимализма - хит лета 2021

Стиль минимализма можно охарактеризовать фразой "ничего лишнего".

Украшения по такому принципу актуальны летом 2021 года, рассказала стилист Самаль Стритстайл в Instagram.

Основные принципы таких аксессуаров - это лаконичность, простые линии, небольшие размеры, гладкая поверхность, нейтральные оттенки.

Особые тем, что универсальные и легко сочетаются с другими украшениями и вписываются в любой стиль.

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Минималистичные украшения - идеальная база для ювелирного гардероба. По эстетике переплетаются с геометрическими мотивами. В них матовые гладкие или полированные поверхности, простые формы, отсутствие лишнего декора и цвета.

Аксессуары - это топовая вещь, которая дополняет и делает эффектным даже самый скучный образ. Украинские производители создали трендовые цепочки и кольца, которые станут универсальными. Массивная цепочка с кулоном новой коллекции Yastreb и Yakush благодаря цветным камням придаст необычности образу.

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