Минимализм в моде: какие украшения выбрать в этом стиле

Фото: instagram.com/streetstyle_looks_

Стиль минимализма можно охарактеризовать фразой "ничего лишнего".

Украшения по такому принципу актуальны летом 2021 года, рассказала стилист Самаль Стритстайл в Instagram.

Основные принципы таких аксессуаров - это лаконичность, простые линии, небольшие размеры, гладкая поверхность, нейтральные оттенки.

Особые тем, что универсальные и легко сочетаются с другими украшениями и вписываются в любой стиль.

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Минималистичные украшения - идеальная база для ювелирного гардероба. По эстетике переплетаются с геометрическими мотивами. В них матовые гладкие или полированные поверхности, простые формы, отсутствие лишнего декора и цвета.

Аксессуары - это топовая вещь, которая дополняет и делает эффектным даже самый скучный образ. Украинские производители создали трендовые цепочки и кольца, которые станут универсальными. Массивная цепочка с кулоном новой коллекции Yastreb и Yakush благодаря цветным камням придаст необычности образу.