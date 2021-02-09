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вторник, 09 февраля 2021 09:20

Кружева и вышивка: Елизавета Зволинская представила эксцентричную коллекцию
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Дизайнер Елизавета Зволинская представила коллекцию «Introduction» на Украинской Неделе моды
Фото: Украинская неделя моды
Дизайнер Елизавета Зволинская представила коллекцию «Introduction» на Украинской Неделе моды
Дизайнер Елизавета Зволинская представила коллекцию «Introduction» на Украинской Неделе моды
Дизайнер Елизавета Зволинская представила коллекцию «Introduction» на Украинской Неделе моды
Дизайнер Елизавета Зволинская представила коллекцию «Introduction» на Украинской Неделе моды

Киевский дизайнер Елизавета Зволинская представила 1-ю коллекцию собственного бренда ZVOLI в рамках платформы NEW NAMES на Украинской неделе моды.

Она показала пышные платья на тонких бретельках, длинные платья с рукавами-фонариками, корсеты, рубашки, украшенные бантиками из черных лент, просторные комбинезоны с кружевными воротничками. Модели пошиты в желтом, белом, голубом и серым цветах.

"На коллекцию Introduction меня вдохновил последний альбомом Мелани Мартинез, наряды викторианской эпохи, современная культура поколения Z. В ней я размышляю на тему взросления личности и задаю вопрос: а обязательно ли "взрослеть", когда искусство становится твоей профессией? Моя коллекция предусматривает стирания установленных обществом границ между "инфантильным" и "взрослым". Она для тех, кто не боится выделиться", - рассказала Елизавета Зволинский.

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"Для пошива были использованы как новые, так и уже использованные материалы. Одежда украшен кружевом, лентами и вышивкой", - добавила она.

Украинская неделя моды стартовала 5 февраля в столичном "Мистецькому арсеналі". Впервые за 24 года мероприятие состоялось без присутствия зрителей. Все показы транслировали онлайн. Участие приняли 22 дизайнера.

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09
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