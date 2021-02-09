Кружева и вышивка: Елизавета Зволинская представила эксцентричную коллекцию

Фото: Украинская неделя моды

Киевский дизайнер Елизавета Зволинская представила 1-ю коллекцию собственного бренда ZVOLI в рамках платформы NEW NAMES на Украинской неделе моды.

Она показала пышные платья на тонких бретельках, длинные платья с рукавами-фонариками, корсеты, рубашки, украшенные бантиками из черных лент, просторные комбинезоны с кружевными воротничками. Модели пошиты в желтом, белом, голубом и серым цветах.

"На коллекцию Introduction меня вдохновил последний альбомом Мелани Мартинез, наряды викторианской эпохи, современная культура поколения Z. В ней я размышляю на тему взросления личности и задаю вопрос: а обязательно ли "взрослеть", когда искусство становится твоей профессией? Моя коллекция предусматривает стирания установленных обществом границ между "инфантильным" и "взрослым". Она для тех, кто не боится выделиться", - рассказала Елизавета Зволинский.

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"Для пошива были использованы как новые, так и уже использованные материалы. Одежда украшен кружевом, лентами и вышивкой", - добавила она.

Украинская неделя моды стартовала 5 февраля в столичном "Мистецькому арсеналі". Впервые за 24 года мероприятие состоялось без присутствия зрителей. Все показы транслировали онлайн. Участие приняли 22 дизайнера.