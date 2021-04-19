Красота в деталях: дизайнеры сформировали самые модные дополнения образа в сезоне

Цепи - один из основных трендов нынешнего сезона. Фото: pixabay

Для нынешнего модного сезона дизайнеры придумали новые детали, чтобы дополнить лук.

В трендах будут логотипы, цепи, вышивка, пишет OBOZREVATEL.

Едва ли не основным материалом сезона стала сетка с красивой веревки, серебряных нитей или кристаллов.

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Вырезы также актуальны. Предлагают носить сексуальные дырки на боках, спине или животе. Топы также в моде и их можно одевать не только как повседневный вариант, но и в офис с брючным костюмом.

Еще один хит сезона - цепи. Золотые, серебряные, разноцветные, можно носить с вечерними платьями, деловой одеждой, спортивными костюмами. Ими можно украсить шею, сумки, пояси, обувь или очки. Хорошо будет выглядеть одна массивная цепь или сразу несколько тонких.

Вышивка становится все более популярной. Вышитые узоры цветов, животных или арт-объекты могут украшать все, что угодно. Особенно актуальны пальто или платье.

Логомания снова в моде, но не стоит перегибать с деталями, можно выбрать небольшой элемент, который не бросается в глаза.

Актуальными в этом сезоне стали анималистические принты. Их нужно научиться правильно комбинировать в образе с другими элементами, чтобы не выглядеть нелепо. Совмещать такие принты стоит с не вызывающими, а максимально базовыми вещами или наоборот с чем-то ярким и необычным.