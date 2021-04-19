Красота в деталях: дизайнеры сформировали самые модные дополнения образа в сезоне

 
Ексклюзивы
1/5
Нужно ли школьникам изучать финансовую грамотность
Нужно ли школьникам изучать финансовую грамотность
Просмотров: 126
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
2 Просмотров: 9648
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 837
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 450
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1125
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 603
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1458
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 693
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1773
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 972
Фото
Все фото
12
4
7
9
5
Мастер показала, как шьет &quot;куклы-глазищи&quot;
Мастер показала, как шьет "куклы-глазищи"
Анималистический принт в моде: как и с чем сочетать образ
Анималистический принт в моде: как и с чем сочетать образ
Кожаный и бархатный: какой жакет будет в тренде в этом году
Кожаный и бархатный: какой жакет будет в тренде в этом году
С чем надевать и какую выбрать джинсовую юбку
С чем надевать и какую выбрать джинсовую юбку
Сумки и обувь, которые должны быть у каждой девушки в гардеробе - фото
Сумки и обувь, которые должны быть у каждой девушки в гардеробе - фото
Видео
Все видео
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Интервью
1/5
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
2 Просмотров: 9648
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 837
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 450
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1134
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 2151
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
19 апреля 2021
Просмотров: 18
Коронавірус допоможе
– Цей гол я присвячую пам'яті Валерія Лобановського, – каже Андрій Шевченко 13 травня 2003-го. За рік до того пішов із життя великий ...
понедельник, 19 апреля 2021 17:00

Красота в деталях: дизайнеры сформировали самые модные дополнения образа в сезоне

  Комментировать
Красота в деталях: дизайнеры сформировали самые модные дополнения образа в сезоне
Цепи - один из основных трендов нынешнего сезона. Фото: pixabay

Для нынешнего модного сезона дизайнеры придумали новые детали, чтобы дополнить лук.

В трендах будут логотипы, цепи, вышивка, пишет OBOZREVATEL.

Едва ли не основным материалом сезона стала сетка с красивой веревки, серебряных нитей или кристаллов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Триумфальное возвращение балеток: с чем носить любимую обувь

Вырезы также актуальны. Предлагают носить сексуальные дырки на боках, спине или животе. Топы также в моде и их можно одевать не только как повседневный вариант, но и в офис с брючным костюмом.

Еще один хит сезона - цепи. Золотые, серебряные, разноцветные, можно носить с вечерними платьями, деловой одеждой, спортивными костюмами. Ими можно украсить шею, сумки, пояси, обувь или очки. Хорошо будет выглядеть одна массивная цепь или сразу несколько тонких.

Вышивка становится все более популярной. Вышитые узоры цветов, животных или арт-объекты могут украшать все, что угодно. Особенно актуальны пальто или платье.

Логомания снова в моде, но не стоит перегибать с деталями, можно выбрать небольшой элемент, который не бросается в глаза.

Актуальными в этом сезоне стали анималистические принты. Их нужно научиться правильно комбинировать в образе с другими элементами, чтобы не выглядеть нелепо. Совмещать такие принты стоит с не вызывающими, а максимально базовыми вещами или наоборот с чем-то ярким и необычным.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Красота в деталях: дизайнеры сформировали самые модные дополнения образа в сезоне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
апреля

Расстреляли 104 жителей села

В Харькове арестовали 700 представителей интеллигенции

Столичный район сравняли с землей

Запустили первую космическую станцию

Обнаружили растение, которое отгоняет злых духов и добавляет храбрости

Самое читаемое
&quot;Груди-шары&quot;: Седокова фурор пикантным фото
"Груди-шары": Седокова фурор пикантным фото Просмотров: 13284
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
 2 Просмотров: 9648
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
10
 Просмотров: 9415
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
10
 Просмотров: 9191
Американская фитнес-модель поразила смелыми образами
Американская фитнес-модель поразила смелыми образами
8
 Просмотров: 6165
Мода
Мастер показала, как шьет "куклы-глазищи"
Мастер показала, как шьет "куклы-глазищи"
12
 Просмотров: 306
Триумфальное возвращение балеток: с чем носить любимую обувь
Триумфальное возвращение балеток: с чем носить любимую обувь Просмотров: 225
Анималистический принт в моде: как и с чем сочетать образ
Анималистический принт в моде: как и с чем сочетать образ
4
 Просмотров: 216
Как не стоит одеваться в офис - советы стилиста
Как не стоит одеваться в офис - советы стилиста Просмотров: 387
Как выбрать мужские рубашки и как их носить, чтобы выглядеть стильно
Как выбрать мужские рубашки и как их носить, чтобы выглядеть стильно Просмотров: 99
Больше всего комментируют
6
Россия может пойти в наступление, если в Украине будет внутренний кризис - эксперт
6
Выбросили из страны: за что Чехия выслала 18 российских дипломатов
4
"Остается парнем из Кривого Рога, который выбился в люди": эксперт оценил два года президентства Зеленского
4
Мавзолей Ленина открыли после карантина
2
РФ не хочет мира и блокирует любые шаги - Кравчук
Голосов: 188
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть