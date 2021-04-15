Анималистический принт в моде: как и с чем сочетать образ

Фото: instagram.com/ksenia_gospodinova

Актуальными в этом сезоне стали анималистические принты.

Их нужно научиться правильно комбинировать в образе с другими элементами, чтобы не выглядеть нелепо, рассказала стилист Ксения Господинова в Instagram.

"Совмещать такие принты стоит с не вызывающими, а максимально базовыми вещами или наоборот с чем-то ярким и необычным", - посоветовала Ксения.

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Експерт также привела примеры вариантов сочетаний анималистических принтов с другой одеждой.

"Если это леопардовая юбка, то сочетайте ее с худы, ботфортами на низком ходу, грубыми ботинками или аккуратными ботильонами. Также это может быть платье-комбинация в леопардовом принте, но добавьте объемный свитер оверсайз или жакет прямого кроя, или кардиган. Выбирайте для фона не женственную, а грубую вещь. Если сочетать другие анималистические принты, такие, как зебра, они сложнее работают, но можно экспериментировать на контрасте с чем-то ярким, например, синим цветом электрик или фуксия. Или выбирайте в аксессуарах ", - сказала она .

В этом сезоне в моду вернулись разнообразные колготы. Трендовыми есть необычные принты, логотипы и разноцветные модели. Они делают образ с изюминкой, добавляют стиля и красоты. Один из модных вариантов - колготы в горошек. Он актуален много лет и его относят к классике. Выглядят красиво и уместно ко многим лукам.