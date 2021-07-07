Красный цвет может испортить образ: как носить его правильно

Фото: (instagram.com/andre_tan_official

Одним из самых популярных цветов для создания стильного образа является красный.

С ним надо быть осторожными, потому что если совместить неправильно, то можно испортить вид, рассказал украинский дизайнер Андре Тан в Instagram.

Существуют простые правила в комбинировании этого оттенка. Первое из них - отказаться одевать вместе черный и красный. Оба цвета яркие и можно акцентировать внимание на каждом, поэтому лучше выбрать один.

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Коричневый и красный также табу. Первый может иметь холодный или теплый оттенок, и от этого будет зависеть сочетание с красным. Чем теплее и светлее коричневый, тем лучше он будет выглядеть в сочетании с красным.

В то же время, красный необязательно должен быть доминирующим. Он хорошо смотрится с белым и серым, что подходит почти всем.

Для яркого образа выбирают фиолетовый и красный оттенки в сочетании.

Легкие и романтические сарафаны - это хит лета 2021 года. Модели из тонкого трикотажа, в макси-длине и с глубоким боковым или передним разрезом достойны внимания в жаркую погоду. Кроме этого, модно одевать сарафаны свободного длинного покроя природно-землистых оттенков.