Кожаный и бархатный: какой жакет будет в тренде в этом году

Жакет можно совместить с любым элементом гардероба: от брюк до платьев и юбок. Нужно подобрать модель, которая подойдет для различных ситуаций и будет удачно смотреться на вашей фигуре.

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Впервые платья и жакеты в форме песочных часов предложил Кристиан Диор. В этом модном сезоне дизайнеры снова предлагают приталенные жакеты, пишет ELLE.

Укороченный жакет также будет актуальным в этом году. Для стильного образа комбинируйте с брюками или джинсами с высокой посадкой, а также легкими платьями и юбками.

На свидание или светский вечер подойдет бархатный жакет. А смелым модницам стоит обратить внимание на жакеты-кимоно. В тренде остается двубортный жакет структурированного кроя или размера oversize.

Актуальными весной будут кожаные жакеты темного цвета. Лучше надевать с базовыми вещами.

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Дизайнеры добавили акценты на рукава к каждому элементу гардероба, в частности и к жакету. Можно выбрать жакеты с острыми плечами, рюшами или рукавами-фонариками.

В этом сезоне джинсовая юбка будет снова в тренде. Разнообразные модели, длина миди и макси, с нашивками и в стиле пэчворк - дизайнеры вернули в моду различные варианты этой юбки.