Корсеты и брюки-клеш: презентовали магическую коллекцию "Шабаш"

Фото: fashionweek.ua

Дизайнер Кирилл Харитонцев назвал новую коллекцию "Шабаш". Представил ее 6 февраля - на 2-й день Ukrainian Fashion Week No Season 2021.

Мужчина заметил, что вдохновением для него стали сила женской интуиции и магия. Основными цветами коллекции являются черный, бежевый, белый, серый и оттенки серого. Наряды созданы из сетки, костюмной шерсти с мягким блеском и меланжем, рубашечного хлопка, трикотажа.

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"Тема коллекции отражена в филигранном декоре со шпилек, колец и зеркальных пластин, которые делают образы более загадочными. Модельный ряд: oversize-костюмы прямого силуэта, брюки-клеш, гибриды рубашки и футболки, костюмы полуприлегающего силуэта с оформлением плеча в духе 1940-х, трэнчи с заниженной линией плеча прямого силуэта, корсеты", - описали новую коллекцию на сайте Ukrainian Fashion Week No Season 2021.