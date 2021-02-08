 
Ексклюзивы
1/5
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 288
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
1 Просмотров: 2106
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 8523
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1548
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 549
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 243
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 1953
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Просмотров: 4671
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Просмотров: 7128
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
Просмотров: 261
Фото
Все фото
6
19
3
10
5
Яркие цвета и трафарет: коллекция Oyma поразила крымскотатарским настроением
Яркие цвета и трафарет: коллекция Oyma поразила крымскотатарским настроением
Вражають красою та смаком - яскраві фото моделей за 50
Вражають красою та смаком - яскраві фото моделей за 50
Вице-президентка США Харрис попала в скандал
Вице-президентка США Харрис попала в скандал
Тонкая талия и пышная грудь: мода 50-60 годов прошлого века
Тонкая талия и пышная грудь: мода 50-60 годов прошлого века
Смена статуса: Мелания Трамп в платье от Gucci прилетела на отдых
Смена статуса: Мелания Трамп в платье от Gucci прилетела на отдых
Видео
Все видео
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Все-таки она вертится: ювелирный бренд представил эксклюзивную коробочку для кольца
Все-таки она вертится: ювелирный бренд представил эксклюзивную коробочку для кольца
Интервью
1/5
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 234
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
Просмотров: 261
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 468
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
Просмотров: 1089
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Просмотров: 612
Колонка
07 февраля 2021
Просмотров: 612
Підпишись
– Підписана на найпопулярніших блогерів. Розповідають про все, – каже Аліна. У декреті не випускала з рук смартфона, навіть коли ...
понедельник, 08 февраля 2021 15:35

Яркие цвета и трафарет: коллекция Oyma поразила крымскотатарским настроением
6

  Комментировать

Коллекция Oyma от дизайнеров Полины Веллер и Рустема Скибина
Фото: fashionweek.ua
Коллекция Oyma от дизайнеров Полины Веллер и Рустема Скибина
Коллекция Oyma от дизайнеров Полины Веллер и Рустема Скибина
Коллекция Oyma от дизайнеров Полины Веллер и Рустема Скибина
Коллекция Oyma от дизайнеров Полины Веллер и Рустема Скибина

5 февраля в Киеве стартовал Ukrainian Fashion Week No Season 2021. Неделя моды впервые проходит в онлайн-формате. Это дает возможность каждому увидеть коллекции.

Вчера состоялся показ совместной коллекции Oyma от дизайнеров Полины Веллер и Рустема Скибина. Благодаря творческому сотрудничеству родилась идея коллекции как эмоциональный отпечаток под впечатлением от крымскотатарского элемента старинных ремесел - "ойма".

"Традиционно, это вырезанный рисунок-трафарет для вышивки или создания приложений для ковров. В коллекции использованы орнаменты, которые сохранились в музейных фондах. Немного видоизменив их структуру, добавив собственные художественные мотивы, авторы вплели эти орнаменты в отдельные композиции декора. Современный стиль жизни, вместе с материалами и технологиями, дает возможность найти древний элемент "ойма" как самостоятельный вид искусства", - описали коллекцию на официальном сайте Ukrainian Fashion Week.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украшения носят на перчатках: аксессуары, которые дополнят образ

Впервые за 23 года существования Ukrainian Fashion Week проходит в онлайн-формате. Показы можно отслеживать через онлайн-трансляцию на Медиасервис MEGOGO.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Яркие цвета и трафарет: коллекция Oyma поразила крымскотатарским настроением». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
февраля

Украина подписала документ с НАТО

Boeing-747 впервые совершил межконтинентальный перелет

В Киев вошли с лозунгом "Смерть украинцам"

Королеве отрубили голову

Самое читаемое
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
10
 Просмотров: 93420
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
6
 Просмотров: 26163
Украинская модель вызывающе снимается в откровенных позах
Украинская модель вызывающе снимается в откровенных позах
8
 Просмотров: 14059
Гороскоп на 8-14 февраля: как правильно встретить год Быка по китайскому календарю
Гороскоп на 8-14 февраля: как правильно встретить год Быка по китайскому календарю
 Просмотров: 14049
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
5
 Просмотров: 13095
Мода
Вражають красою та смаком - яскраві фото моделей за 50
Вражають красою та смаком - яскраві фото моделей за 50
19
 Просмотров: 2349
Украшения носят на перчатках: аксессуары, которые дополнят образ
Украшения носят на перчатках: аксессуары, которые дополнят образ Просмотров: 126
Какие цвета будут в трендах летом и весной 2021-го
Какие цвета будут в трендах летом и весной 2021-го Просмотров: 279
Вице-президентка США Харрис попала в скандал
Вице-президентка США Харрис попала в скандал
3
 Просмотров: 2628
"Родные убеждали, что не найду работу" - дизайнер
"Родные убеждали, что не найду работу" - дизайнер
 Просмотров: 1269
Больше всего комментируют
2
РосСМИ ведут информационную войну против американских вакцин
2
Украинцев удивят на День независимости
2
Украина еще получит за блокирование "каналов Медведчука" - Кулеба
1
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
1
Под телеканалами "Интер" и "Наш" пикетировали. Требовали закрыть
Голосов: 1115
Голосование Какие вопросы необходимо вынести на референдум?
  • Об уменьшении количества депутатов
  • О легализации короткоствольного огнестрельного оружия
  • О лишении украинского гражданства Виктора Медведчука
  • О роспуске Верховной Рады
  • Об отставке Владимира Зеленского
  • О запрете русского языка
  • Все перечисленное
Просмотреть