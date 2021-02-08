Яркие цвета и трафарет: коллекция Oyma поразила крымскотатарским настроением

Фото: fashionweek.ua

5 февраля в Киеве стартовал Ukrainian Fashion Week No Season 2021. Неделя моды впервые проходит в онлайн-формате. Это дает возможность каждому увидеть коллекции.

Вчера состоялся показ совместной коллекции Oyma от дизайнеров Полины Веллер и Рустема Скибина. Благодаря творческому сотрудничеству родилась идея коллекции как эмоциональный отпечаток под впечатлением от крымскотатарского элемента старинных ремесел - "ойма".

"Традиционно, это вырезанный рисунок-трафарет для вышивки или создания приложений для ковров. В коллекции использованы орнаменты, которые сохранились в музейных фондах. Немного видоизменив их структуру, добавив собственные художественные мотивы, авторы вплели эти орнаменты в отдельные композиции декора. Современный стиль жизни, вместе с материалами и технологиями, дает возможность найти древний элемент "ойма" как самостоятельный вид искусства", - описали коллекцию на официальном сайте Ukrainian Fashion Week.

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Впервые за 23 года существования Ukrainian Fashion Week проходит в онлайн-формате. Показы можно отслеживать через онлайн-трансляцию на Медиасервис MEGOGO.