Кашкеты и шапки бини: назвали 5 модных головных уборов этой осенью

В ноябре следует дополнять повседневные образы головными уборами, ведь с каждым днем ​​становится холоднее. Блогеры и модницы знают, как это сделать правильно, поэтому делятся фэшн-секретами.

Этой осенью актуальными остаются кепки или бейсболки, которые чаще всего одевают инфлюенсеры. Такой вариант ассоциируют со спортивной одеждой. Но блогеры экспериментируют с сочетанием и надевают кепку к пальто или классическому костюму, пишет ELLE.

С летних трендов к осенним переместились и панамы. Только материал следует выбирать более плотный: например, кожу или шерсть. Комбинировать можно как со спортивной одеждой или добавить в кэжуал-стиль, так и с длинным пальто.

Фото: instagram.com/vitaliia

Фуражки сочетают с пуховиком или кожаным пальто. А береты следует надевать к длинному пальто или блейзеру. Классикой остается черный цвет, который удачно вписывается в большинство образов.

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Универсальным головным убором является шапка бини. Комбинировать можно как с пуховиками, так и пальто. Часто фэшн-блогеры выбирают шапки в том же цвете, что и верхняя одежда.

Пандемия изменила отношение к моде. Теперь на первом месте - комфорт и универсальность. Модная блогер Екатерина Кида показала идеи для обыденных образов. Ее варианты подойдут как в офис, так и на прогулку или свидание.