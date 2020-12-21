Какой модный тренд признали нежнейшим этой зимой

Из верхней одежды до платья лучше подобрать модный тренч или удлиненное пальто. Фото: pexels

Платья можно носить зимой тоже.

Дизайнеры создали несколько вариантов зимних платьев, чтобы не замерзнуть, пишет "Уніан".

Вязаное платье в рубчик стало одним из нежных модных трендов этого зимнего сезона.

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Его следует выбирать из трикотажа, с длинным рукавом и длины миди. Цвет лучше выбрать базовый - белый, черный, молочный, серый.

Платье можно украсить модными массивными цепями и поясом, чтобы подчеркнуть талию. Что касается обуви, то подойдут ботильоны, высокие сапоги или берцы. Из верхней одежды лучше подобрать модный тренч или удлиненное пальто. Пуховик или дутая куртка не подойдут.

О возвращении в моду уггов, которые вновь появились в гардеробах мировых модниц и звезд стритстайла, объявили фэшн-эксперты. С сентября поиски Ugg значительно выросли, пишет американский Vogue. Также увеличились продажи и повышенный интерес со стороны молодого поколения.