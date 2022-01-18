Какой цветной микс будет трендовым 2022 года: стильные варианты образов

Для создания модного образа важно гармонично сочетать разные цвета. Самые трендовые цветовые сочетания в этом году предлагают модные блогеры и стилистки.

Вновь актуальным становится микс розового с черным. Уже весной можно с уверенностью комбинировать эти два цвета для изысканных аутфитов, пишет Cosmopolitan.

Все оттенки коричневого – бежевый, корица, кофе с молоком, какао, черный шоколад и другие – можно смело совмещать в одном образе.

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Сиреневый оттенок объявили главным цветом 2022 года. Миксовать можно с другим трендовым цветом – ярким зеленым. А одним из самых эстетических сочетаний этой весной станет серебристый и белый.

Эффектный и страстный красный цвет будет выглядеть гармонично с нейтральным бежевым. Такое соединение элегантно дополнит сексуальный оттенок.

Фото: instagram.com/sonialyson

Одной из базовых вещей этой зимы является оверсайз-свитер с высоким горлом. Но для трендового образа можно подобрать и другие модели свитера. Стилистка Самаль Сан советует не ограничиваться обычными образами с джинсами. Ведь свитер можно миксовать и с юбкой, и с кожаными брюками.