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суббота, 16 января 2021 23:46

Какие весенние тренды можно начинать носить сейчас

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Какие весенние тренды можно начинать носить сейчас
В моде будут платья, накидки, сарафаны. Фото: pixabay

Полупрозрачные платья станут одним из самых актуальных трендов весны.

Также в моде будут накидки к полу или сарафаны из тюля и шифона, пишет Elle.

Кроме этого специалисты также советуют носить модний легкий трикотаж, в котором очень тепло, уютно и красиво.

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Домашняя одежда есть очень логичным трендом во времена карантина. Люди начали выходить в пижамах на улици, дополняя их уютной меховой обувью, огромным пуховиком или шерстяным пальто. То же самое можно делать и весной, наряжаясь в романтическую шелковую пижаму с перьями, платья-комбинации кардиганы-платье.

Total деним также трендовый. Эта ткань и так популярна, но дизайнеры придумывают каждый раз ее новые варианты пошива. Этой весной будет модно создавать total-лук с джинсу, а также выбирать оригинальные джинсовые вещи, например, кимоно, платья или жилетку.

Также будет преобладать возвращения в 80-е, поэтому будет акцент на плечах. Это могут быть острые плечи в стиле Balmain, а также романтические фонарики или пышные рюши.

Фэшн-дизайнеры решили усовершенствовать некоторые образы. Поэтому появились несколько новых трендовых правил, которые должен знать каждый, пишет "Уніан". Одним из них является то, что бежевый - главный тренд. Ранее базовыми цветами считались черный и белый. Теперь добавился и бежевый. Несмотря на свою незаметность, этот цвет имеет дорогой вид.

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