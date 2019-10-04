Какие вещи делают образ провинциальным

Стоит отказаться от мини юбок в сочетании с высокими каблуками и фальшивыми брендами.
Если есть много брендовых вещей, носите их по одиночке.
Если не хватает средств на дизайнерскую дело, не покупайте подделку. Найдите альтернативу в масс-маркете.
Туфли, которые были в тренде в 2000-х необходимо выбросить из гардероба.
Туфли с отверстием на носике, на большой платформе, подошве-скалы, танкетке и с неактуальным декором следует отнести в помойку, рассказывает obozrevatel.com.
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Не объединяет золото и серебро, различные камни и категорически откажитесь от бижутерии.
Дешевая кружевное белье и люрексовые чулки не красят никакой образ.
Лучше одевать то, что удобно, а не отдавать предпочтение трендам, тем более если это было двадцать лет назад.
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