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среда, 26 декабря 2018 03:28

Какие цвета одевать в новогоднюю ночь, чтобы понравиться желтому кабану
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Год Золотой Свиньи бы намекает, которому цвета стоит отдать предпочтение, но если желтый совсем не ваша история, кроме него мы подобрали еще несколько вариантов, которые склонят символ грядущего года на вашу сторону. Важное уточнение: представлены модели не прямое руководство к действию, а скорее, наглядное пособие, направленное на то, чтобы тебя вдохновить.

Главное - знать, как понравиться Желтом кабану, остальное приложится. По крайней мере, так говорит примета.

Цвет запыленной розы

Милениальний розовый - главный цвет уходящего, и который не собирается прощаться. он будет актуален еще как минимум два сезона. Поэтому, если таких вещей пока нет в гардеробе, самое время купить что-нибудь этого оттенка.

Запыленной голубой

Голубой в психологии означает доверие. Также еще этот цвет дарит покой и умиротворение.

Золотой

Практически устоявшаяся классика - встречать в нем Новый год. И неспроста, ведь золото - цвет денег и богатства. Если ты взяла курс на обогащение, непременно присмотрят себе такое платье. А если на ней еще будут пайетки (аллюзия на монеты), сорвешь двойной куш.

Желтый

Наконец мы добрались до главного цвета грядущего года. Он важен не только с точки астрологии, но с позиции моды, ведь желтый сейчас в тренде. Выбирая наряд, помни, что чем ярче является цвет, тем лучше.

Изумрудный

Изумрудный - дорогой, глубокий и естественный цвет. Появиться в нем - значит заявить миру о своей возвышенную натуру и любовь к прекрасному. Изумрудный ассоциируется с натуральностью, природой и свежестью. Выбери его, если мечтаешь провести 2019-й как звезда.

Серебряный

Холодный серебристый оттенок тоже работает на привлечение денег. Оказывается, все, что связано с землей (а именно к этой стихии относится Желтая Свинья) и металлами, привлекает финансовое благополучие.

Черная классика

С одной стороны, черный - один из самых элегантных цветов, с другой - довольно скучный. Чтобы не казаться человеком с мизерной фантазией, выбери платье или с оригинальным орнаментом, или с кожаными вставками. И не слишком заляписто, и небанально.

Показали цвет 2019 года. Модными будут: цветовая туманность, палитра земли, естественная роскошь и грузовая палитра. Актуальными цветами будут цветовые коллекции незаметных, пастельных оттенков.

Женский Мир
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