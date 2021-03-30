Какая мужская одежда подойдет девушкам

Брутальная мужская одежда подчеркивает изящество фигуры. Фото: pixabay

Некоторые мужские вещи можно надеть на встречу, в офис или ресторан.

Они будут выглядеть при этом более сексуально и женственнее, чем привычная одежда, пишет OBOZREVATEL.

Брутальная мужская одежда подчеркивает изящество фигуры.

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Одной из таких вещей являются рубашки. В 2020-2021 годах в моде рубашки именно белого цвета. Мужская модель может быть не только заменой халата во время завтрака, но и самостоятельной частью гардероба. Рубашки оверсайз имеют очень сексуальный и стильный вид во многих комбинациях. Можно надевать ее как платье, заправлять в брюки или завязывать как топ.

Много стильных образов можно придумать и с мужским пиджаком. Например, надеть как пальто, завязать поясом и превратить в миниплатье или накинуть на плечи с джинсами и топом. Вместо кроссовок можно одеть каблуки и идти на деловую встречу или в ресторан.

Футболки есть в гардеробе каждого мужчины. Их в зависимости от длины можно подпоясать и превратить в платье, заправить в джинсы или в юбку.

Джинсовки - must have как мужского, так и женского гардероба. Сейчас в тренде длинные и объемные модели. Оверсайз куртки можно комбинировать с платьями и джинсами.

Трендовые платья 2021 года поражают разнообразием. Романтические и сексуальные, длина макси и мини, кокетливые - дизайнеры продумали образы для каждой. Платье с открытой спиной будет актуальной в этом модном сезоне. Также в тренде прозрачное платье длины макси.