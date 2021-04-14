Как выбрать мужские рубашки и как их носить, чтобы выглядеть стильно

Каждый успешний мужчина знает, что от внешнего вида зависит, как его будут воспринимать в обществе и деловых кругах. Но подбирая элементы гардероба, у представителей сильного пола не всегда получается удачно сочетать изделия между собой. Еще большие трудности возникают при выборе одного из базовых вещей мужского гардероба — рубашки. Одной из наиболее распространенных ошибок является несоответствие сорочки общему стилю образа. Классическую рубашку часто комбинируют с джинсами, а спортивную — с брюками классического кроя. В результате, мужчина в таком сочетании вещей выглядит не очень стильно.
Чтобы не попасть впросак, следует рассмотреть, какие виды мужских рубашек существуют и в чем их отличия.
Какие есть виды мужских сорочек?
Существует огромное количество рубашек разных стилей — кэжуал, повседневные, классические, приталенные или свободные. Фэшн-эксперты условно делят их на два типа: классические и спортивные сорочки.
Характерными особенностями рубашек классического стиля являются жесткий воротник под галстук, большая длина, изогнутый низ и пастельная палитра цветов. Такие рубашки предназначены для сочетания со строгими деловыми костюмами.
К спортивным относятся остальные виды рубашек, которые не являются классическими. Такие сорочки не имеют строгих ограничений по стилю — можно встретить модели с мягким воротом, разной длины и количеством карманов (в классической рубашке возможно наличие лишь одного кармана), в широкой цветовой палитре и с разнообразными принтами. На answear.ua представлен огромный выбор спортивных рубашек на любой вкус.
Как подобрать рубашку по размеру?
Стильная мужская рубашка прежде всего должна быть подобрана по размеру. Она не должна быть чересчур обтягивающей, но и слишком широкая сорочка тоже не покажет вас в выгодном свете. Идеальная рубашка — это что-то среднее между этими двумя противоположностями.
Также рубашка не должна душить в шею, оптимальная окружность горловины — свободное расстояние в 1-2 пальца. Правильная длина рукава выбрана тогда, когда манжет доходит до сустава большого пальца и закрывает запястье. Еще один важный момент при выборе сорочки — как она сидит на плечах: швы должны находиться именно там, где заканчивается плечо.
Как носить мужские рубашки?
Чтобы выглядеть стильно в сорочках, необходимо выбирать классический или спортивный вариант в соответствии с общей стилистикой образа. Спортивные рубашки прекрасно сочетаются с кардиганами, кожаными и джинсовыми куртками, бомберами, джемперами и пуловерами. Можно поэкспериментировать, и выбрать сорочку с активным геометрическим, животным или другим принтом. Аутфит стоит дополнить джинсами или брюками в кэжуал стиле, а также кедами или мокасинами — и стильный образ готов.
Классические рубашки — неотъемлемая часть делового образа каждого мужчины. Их можно носить как на работу, так и на официальные мероприятия. В идеале, под каждый костюм должно быть как минимум две классические рубашки разных оттенков. Красиво выглядят серые и темно-синие костюмы с рубашками светло-розового и кремового оттенков, для черного костюма лучше сыграть на классическом контрасте и выбрать белую сорочку. Галстук стоит выбирать более темного оттенка, нежели рубашка. Дополните ваш образ подходящей обувью — оксфордами, монки, дерби или лоферами, а также наручными часами, — и образ шикарного импозантного мужчины вам обеспечен!
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