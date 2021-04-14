Как выбрать мужские рубашки и как их носить, чтобы выглядеть стильно

Чтобы выглядеть стильно в сорочках, необходимо выбирать классический или спортивный вариант

Каждый успешний мужчина знает, что от внешнего вида зависит, как его будут воспринимать в обществе и деловых кругах. Но подбирая элементы гардероба, у представителей сильного пола не всегда получается удачно сочетать изделия между собой. Еще большие трудности возникают при выборе одного из базовых вещей мужского гардероба — рубашки. Одной из наиболее распространенных ошибок является несоответствие сорочки общему стилю образа. Классическую рубашку часто комбинируют с джинсами, а спортивную — с брюками классического кроя. В результате, мужчина в таком сочетании вещей выглядит не очень стильно.

Чтобы не попасть впросак, следует рассмотреть, какие виды мужских рубашек существуют и в чем их отличия.

Какие есть виды мужских сорочек?

Существует огромное количество рубашек разных стилей — кэжуал, повседневные, классические, приталенные или свободные. Фэшн-эксперты условно делят их на два типа: классические и спортивные сорочки.

Характерными особенностями рубашек классического стиля являются жесткий воротник под галстук, большая длина, изогнутый низ и пастельная палитра цветов. Такие рубашки предназначены для сочетания со строгими деловыми костюмами.

К спортивным относятся остальные виды рубашек, которые не являются классическими. Такие сорочки не имеют строгих ограничений по стилю — можно встретить модели с мягким воротом, разной длины и количеством карманов (в классической рубашке возможно наличие лишь одного кармана), в широкой цветовой палитре и с разнообразными принтами. На answear.ua представлен огромный выбор спортивных рубашек на любой вкус.

Чтобы выглядеть стильно в сорочках, необходимо выбирать классический или спортивный вариант

Как подобрать рубашку по размеру?

Стильная мужская рубашка прежде всего должна быть подобрана по размеру. Она не должна быть чересчур обтягивающей, но и слишком широкая сорочка тоже не покажет вас в выгодном свете. Идеальная рубашка — это что-то среднее между этими двумя противоположностями.

Также рубашка не должна душить в шею, оптимальная окружность горловины — свободное расстояние в 1-2 пальца. Правильная длина рукава выбрана тогда, когда манжет доходит до сустава большого пальца и закрывает запястье. Еще один важный момент при выборе сорочки — как она сидит на плечах: швы должны находиться именно там, где заканчивается плечо.

Чтобы выглядеть стильно в сорочках, необходимо выбирать классический или спортивный вариант

Как носить мужские рубашки?

Чтобы выглядеть стильно в сорочках, необходимо выбирать классический или спортивный вариант в соответствии с общей стилистикой образа. Спортивные рубашки прекрасно сочетаются с кардиганами, кожаными и джинсовыми куртками, бомберами, джемперами и пуловерами. Можно поэкспериментировать, и выбрать сорочку с активным геометрическим, животным или другим принтом. Аутфит стоит дополнить джинсами или брюками в кэжуал стиле, а также кедами или мокасинами — и стильный образ готов.

Классические рубашки — неотъемлемая часть делового образа каждого мужчины. Их можно носить как на работу, так и на официальные мероприятия. В идеале, под каждый костюм должно быть как минимум две классические рубашки разных оттенков. Красиво выглядят серые и темно-синие костюмы с рубашками светло-розового и кремового оттенков, для черного костюма лучше сыграть на классическом контрасте и выбрать белую сорочку. Галстук стоит выбирать более темного оттенка, нежели рубашка. Дополните ваш образ подходящей обувью — оксфордами, монки, дерби или лоферами, а также наручными часами, — и образ шикарного импозантного мужчины вам обеспечен!