Как стилизовать белую рубашку: фэшн-блогер показала 24 трендовых варианта

Белая рубашка считается одним из элементов гардероба, который никогда не выйдет из моды. Эта вещь незаменима для офисных будней, пляжных образов или воскресных прогулок с друзьями. В этом году можно выбирать модели с асимметричным кроем, необычным силуэтом и воротниками.

Стилистка и фэшн-блогер Яна Лунькова продемонстрировала, с чем следует миксовать белую рубашку. Делится советами из мира моды в Instagram.

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В частности, показала трендовые варианты на любой случай с брюками, юбками, шортами и джинсами.

Вдохновиться идеями блогера можете в фото-подборке.

Фото: instagram.com/lunkova_yana

Именно благодаря базовым вещам, которые формируют основу гардероба, можно создавать новые и актуальные образы для любого сезона. Черное платье всегда в тренде. Минималистичный вариант из трикотажа или хлопка - идеальная база. Осенью можно дополнить черное платье курткой-косухой и ботинками в байкерском стиле.