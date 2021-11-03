Как сочетать юбку и куртку: 27 стильных идей в холодное время года

Многие женщины уверены, что поздней осенью и зимой лучше надевать джинсы и брюки, а юбки и платья отложить до потепления. Но даже с юбками можно создать множество трендовых образов в холодное время года.

Одним из трендов верхней одежды в этом году является пуховик. Стилистка Самаль Сан показала в Instagram, как сочетать юбку и куртку для стильного и теплого образа.

Фото: instagram.com/streetstyle_looks

Актуальными являются плиссированная, шерстяная и трикотажная юбки. Эти же модели удачно подойдут и под куртки - длинные и короткие. Можно подобрать цвет обуви в тон к пуховику, а юбку - контрастного оттенка. Также удачным решением будет total look в одном цвете, а дополнить образ - контрастными сапогами и аксессуарами.

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Короткие пуховики можно соединить с юбками макси, трикотажной или юбкой-карандашном. Для морозной зимы выбирайте длинную куртку, под которую удачно подойдет миди-юбка.

Осенний гардероб стоит пополнить трендовыми юбками. Дизайнеры и стилисты предлагают несколько стильных моделей, которые не дадут замерзнуть осенью. Одним из главных трендов сезона является трикотажная юбка. Лучше сочетать ее с джемпером, надетым поверх рубашки, или с тонким гольфом природных цветов. Из обуви стоит выбрать высокие сапоги и дополнить пальто свободного кроя.