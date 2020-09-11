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воскресенье, 13 сентября 2020 23:46

Как скласть стильную и легкую одежду в багаж

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Как скласть стильную и легкую одежду в багаж
Обычно гардеробная капсула состоит из 6-12 вещей, для поездки может быть мини капсула с 4-6 вещей. Фото: pixabay

Чтобы взять в поездку все любимые вещи, идеально собрать мини капсулу.

О том, как это сделать рассказала стилист Полина Рыжова на странице в Instagram.

По ее словам, основа любой капсулы - фасоны и цвета, которие подходят именно вам.

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"Выбираем несколько поясных изделий (брюки, юбки, джинсы, шорты). Выбираем несколько плечевых изделий (их должно быть больше чем " низа "тогда комплекты можно сделать разнообразные). Дополняем аксессуарами и обувью. Гардеробная капсула - это удобно. Минимум вещей, которые отлично сочетаются друг с другом и у вас всегда есть понимание, каким образом выбрать ", - пишет стилист.

Обычно гардеробная капсула состоит из 6-12 вещей, для поездки может быть мини капсула с 4-6 вещей, которые можно комбинировать между собой, создавая разные образы. Вещи в капсуле должны быть разнообразными. Например, это может быть две пары джинсов, или они должны отличаться по цвету и фасону.

Чтобы капсула вышла гармоничной и интересной, можно выбирать для ее воплощения вещи в 3-5 цветах, где 1-2 из них нейтральные (белый, серый, бежевый, молочный, черный) и 1-3 пигментированных оттенки (зависит от вашего цветотипа, яркие насыщенные цвета, светлые неяркие оттенки, пыльные нежные цвета).

Стилист Катрин Дойл развенчивает миф о том, что статус - это наличие брендов на одежде. Она считает, что статус - это не бренды, а внутреннее состояние, которое считывают окружающие.По словам експерта, статусный гардероб - это гардероб уверенного в себе человека, который ценит себя, свое время, свои деньги и точно знает, чего хочет от жизни.

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