Как правильно выбирать колготки

Как выбрать нужные колготки, ведь ассортимент настолько разнообразен, что сделать выбор иногда бывает очень непросто: классические, с орнаментом или необычными принтами, бесшовные, моделирующие, теплые, фантазийные.

Колготки не только помогут сохранить тепло, создать совершенный силуэт, визуально удлинить ноги, но и добавят яркий акцент, который сделает образ запоминающимся и стильным. На что стоит обращать внимание при покупке колготок, чтобы они прослужили дольше и не разочаровали, пишет marieclaire.ru.

На что следует ориентироваться при выборе?

Для регулярного использования стоит выбирать классические и простые модели с верхней частью в виде шортиков и удобным поясом. Если вы много времени проводите на ногах - обратите внимание на колготки с поддерживающим эффектом, который достигается за счет распределенного давления по ноге (более интенсивного в области голеностопа и постепенно ослабевающего на бедрах). Этот эффект способствует улучшению кровообращения и помогает снять усталость.

Колготки с Nudo эффектом – идеальный выбор в том случае, если вы планируете надеть платье с высоким разрезом, короткую юбку или шорты. Благодаря отсутствию шортиков, данная модель создает эффект "обнаженных ног".

Моделирующие - благодаря корректирующим структурным зонам, ягодицы станут подтянутыми, а живот плоским, а также визуально улучшаться пропорции.

Антицеллютные – благодаря специальной массирующей и подогревающей функции и эффекту лимфодренажа происходит выведение лишней жидкости и продуктов обмена веществ из межклеточной зоны.

Для беременных – колготки созданы специально для беременных женщин, с учетом всех особенностей фигуры. Именно поэтому их можно носить на любом сроке. Торс колготок выполнен в виде бандажа, который хорошо поддерживает живот (в том числе и на поздних сроках беременности). Мягкая и комфортная резинка снижает давление на поясницу, а распределенное давление по ноге способствует снятию усталости и нормализует кровообращение.

Фантазийные – для тех, кто хочет добавить образу яркий и необычный акцент, сделать его более заметным, стильным или провокационным. Выбор большой как с традиционным орнаментом в виде мелкого гороха, шва сзади или имитации чулок, так и с абстракцией, имитацией кружева и так далее.

Бесшовные колготки – благодаря полному отсутствию швов подобные модели практически не ощущаются на теле, обеспечивают полную свободу движений и при этом незаметны даже под сильно облегающей одеждой, что делает их оптимальным выбором, как на "каждый день", так и для особых случаев.

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Плотность колготок

Если летом без колготок никак не обойтись, то стоит отдать предпочтение колготкам 6–15 den или моделям "с эффектом тюля". В них будет легко и комфортно в жаркую погоду.

Межсезонный вариант для ранней осени и поздней весны – это, как правило, модели 20–40 den, в них будет не жарко и не холодно, а именно комфортно.

Зимние модели, которыми могут быть очень разными, как по плотности (варьируется от 50 до 600 den), так и по составу. Главная функция "зимних" колготок – сохранять тепло, и это может достигаться при помощи добавления в состав шерсти, микрофибры, кашемира или ангоры.

Еще один важный момент – цена. Производство колготок требует больших затрат, поэтому качественные колготки не могут быть дешевыми. С момента начала вязки до поступления на полки магазинов колготки проходят около 10 производственных операций. Если колготки дешевые, значит производитель пропустил несколько этапов с целью сэкономить или использовал для производства более дешевое сырье.

Размер

На обороте практически каждой упаковки колготок есть специальная таблица, исходя из которой вы можете определить подходящий вам размер по соотношению роста и веса. Даже если вы знаете свой размер, но решили попробовать новую марку, то также сначала проверьте размер по таблице, так как у разных брендов размерные линейки обычно отличаются.

Полезная информация:

Nylon 6.6 в составе колготок говорит о том, что производитель не экономил на качестве материалов – он квалифицируется как премиальный, более прочный, эластичный и гипоаллергенный материал.

Если вы хотите, чтобы колготки плотно облегали и сидели как "вторая кожа", то ищите на упаковке значок 3D Lycra. Эта технология не придает колготкам усиленный блеск, а позволяет колготкам лучше прилегать к телу.

Не стоит выбирать цвет колготок только по упаковке – учитывайте, что в ней колготки обычно сложены в несколько слоев.

Приобретайте несколько пар колготок, чтобы каждая решала определенную задачу. Например, модель "на каждый день" (возможно, бесшовная) для работы, колготки с моделирующим эффектом для вечерних выходов, с эффектом тюля на лето, межсезонные и, конечно, зимние. Такая покупка – это не трата денег, а, скорее, инвестиция, потому что так колготки прослужат вам гораздо дольше.

В сезоне 2019/20 колготки – это не только необходимая функциональная деталь гардероба, но еще и яркий акцентный аксессуар, который может стать главным в любом образе. Эта осень для ярких красок: красный, насыщенный винный, микс желтого и оранжевого оттенков, зеленый и другие цвета, которые можно носить в сочетании с монохромными платьями и юбками, свитерами oversize, объемными и немного грубыми ботинками.