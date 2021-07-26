Как подобрать спортивную обувь - советы стилиста

Фото: instagram.com/vika.barva

Спортивная обувь в тренде. Ее надевают ко всем образам.

Надо быть осторожными, потому что есть такие разновидности, предназначенные только для спортивных занятий, рассказала стилист Вика Барва в Instagram.

Эксперт уверяет, что, например, под платье не подойдет любая обувь. Ведь многое зависит от ее фасона.

Когда при первом взгляде на обувь возникает представление о горах или стадионе, то это первый признак, что она спортивная. Зато обувь в спортивном стиле будет похожа на нее только внешне, но бегать или прыгать будет неудобно.

Универсальный вариант - кожа и замша сверху, лаконичный дизайн внизу.

Если платье легкое, то и обувь под него должна быть такой же.

Спортивная обувь идеально подойдет к костюму с шортами.

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Проще всего подобрать к джинсам. Можно надеть футболку со спортивными элементами.

Среди модных цветов этого лета - яркие желтый и розовый. Дизайнеры также вдохновлялись небесно-голубым, мятным и оттенком "сливочного крема". Главным цвета 2021 года является желтый. Следует выбирать пиджаки, юбки и полупрозрачные платья солнечного оттенка.