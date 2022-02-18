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понедельник, 21 февраля 2022 01:45

Как подобрать идеальные джинсы: стилистка посоветовала, на что стоит обратить внимание
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С конца прошлого века джинсы – неизменный атрибут гардероба. Они отличаются фактурой, кроем, фасоном и элементами декора. К сожалению, не всегда джинсы служат подолгу и не все подходят к типу фигуры.

Блогер Яна Лунькова в Instagram дает советы, как подобрать идеальные джинсы.

"Универсальной моделью для разных фигур считаются прямые джинсы и mom, но все равно нужно искать "свои", потому что пошив у брендов разный", - пишет стилистка.

Выбор посадки зависит от пропорций фигуры.

Модель "кокетку" следует выбирать V-образную, так как ягодицы будут более подтянутыми и округлыми.

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Высота карманов также играет роль в выборе джинсов. Чем выше расположены карманы, тем более подтянутыми будут выглядеть ягодицы.

Дизайнер Яна Лунькова дала советы, как подобрать идеальные джинсы
Фото: instagram.com/lunkova_yana
Дизайнер Яна Лунькова дала советы, как подобрать идеальные джинсы
Дизайнер Яна Лунькова дала советы, как подобрать идеальные джинсы
Дизайнер Яна Лунькова дала советы, как подобрать идеальные джинсы
Дизайнер Яна Лунькова дала советы, как подобрать идеальные джинсы

Короткий шов и длинная ширина визуально укорачивают ноги.

Покупать джинсы с отбеленными зонами не стоит. Зрительно они будут увеличивать ту зону, где расположены.

Перед выбором джинсов обратите внимание на вид талии. "Сборка" (название таких джинсов baggy) добавляет лишние см в талии. Плюс ко всему подобная модель джинсов устарела.

Кроме этого, Лунькова советует выбирать джинсы из 100% хлопка, чтобы не вытягивались колени. Дизайнер советует следовать инструкциям по уходу за вещами, ведь они написаны не просто так.

Главным цветом 2022 года является теплый оттенок синего Very Peri. Но кроме него в тренды попали и другие цвета, часто появляющиеся на модных показах и у инфлюэнсеров. Среди них есть яркие жизнерадостные оттенки и более спокойные тона.

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