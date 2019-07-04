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пятница, 05 июля 2019 05:28

Как одеваться летом - советы Кейт Миддлтон
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Летом 2019 она чаще всего появляется на публике в миди-платьях и эспадрильях, а один раз даже надела кюлоты, чего за ней не замечалось раньше
Фото: edinstvennaya.ua.
Летом 2019 она чаще всего появляется на публике в миди-платьях и эспадрильях, а один раз даже надела кюлоты, чего за ней не замечалось раньше
Летом 2019 она чаще всего появляется на публике в миди-платьях и эспадрильях, а один раз даже надела кюлоты, чего за ней не замечалось раньше
Летом 2019 она чаще всего появляется на публике в миди-платьях и эспадрильях, а один раз даже надела кюлоты, чего за ней не замечалось раньше
Летом 2019 она чаще всего появляется на публике в миди-платьях и эспадрильях, а один раз даже надела кюлоты, чего за ней не замечалось раньше

Кейт Миддлтон начала одевать платье с кокетливым горошком, оголять плечи и носить кружевные блузы.

Платье с горошком герцогиня дополет голубыми челноками.

Подобрала Кейт еще одно платье с открытой линией плеч. Ранее носила только классические платья и только в вечерних вариантах могла обнажить плечи.

Ранее никто не замечал кюлоты на Кейт Миддлтон, а сейчас она их объединяет с белой кружевной блузкой и сникерсами, рассказывает edinstvennaya.ua.

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Кейт всегда выбирает фасоны с акцентом на талии. Узоры и принты отдает предпочтение классическим, а рукав - слегка расклешенный.

Кейт Миддлтон поразила поклонников новым образом во время визита в организации Action on Addiction. Герцогиня была в роскошном белом платье в полоску, с обнаженными плечами. Одежда выбрала из коллекции Barbara Casasola.

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