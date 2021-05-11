Как носить трикотажную рубашку и в чем ее преимущества

Эта рубашка имеет много преимуществ - практичность, универсальность и простота стиля. Фото: pexels

Трикотажная рубашка - один из главных трендов этого сезона.

В соцсетях не устают делиться образами с этой одеждой, пишет Vogue UA.

У этой рубашки много преимуществ - практичность, универсальность и простота стиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вырезы на одежде будут в трендах летом

Чтобы создать эффектный образ, стилисты советуют выбирать джинсы wide leg, кожаные штаны и большие моносерьги. Дополнить можно кожаной сумкой-багетом на коротком ремешке.

Такие рубашки имеют множество вариаций% модели на пуговицах и с V-образным вырезом, с воротником-поло, выполненные в технике пэчворк, а также на молнии, которая позволит регулировать степень ее "открытости".

Особый акцент - на цвете. В этом сезоне в моде яркие оттенки: синий электрик, насыщенный изумрудный или лавандовый будут кстати.

Яркие и сочные оттенки чрезвычайно популярны в этом сезоне. Модельеры выделяют желтый, лиловый и насыщенный зеленый. Именно эти цвета восстановят позитивный настрой после затяжной зимы и карантина, придадут яркости гардеробу.