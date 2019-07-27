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воскресенье, 28 июля 2019 05:25

Худшие модные тренды за последние десять лет
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За последние десять лет в моду вошла замена натуральности - наращенные ресницы, ногти, автозагар.

Искусственный загар стала популярна в 2010 году.

Темный загар стал популярным в начале 2000-х годов и оставался модным в 2010-х.

В список антитрендов также входят джинсы bootcut, кобура на поясе для смартфона, крошечные солнцезащитные очки и сапоги из пластика, рассказывает telegraf.com.ua.

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Специалисты сейчас не советуют использовать наращенную красоту. В моду входит натуральность.

Сейчас лучше не делать градиент цветными тенями, четко прорисованными верхнее веко и насыщенные брови.

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