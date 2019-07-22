Главные антитренды лета, с которыми стоит попрощаться

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Подходит к концу 2-й месяц лета, поэтому настало время пересмотреть свой гардероб и избавиться немодных и антитрендових вещей.

Gazeta.ua сделала подборку элементов одежды, которых не должно быть в шкафу современной модницы.

1. Мини платье с открытыми плечами. Лучше заменить мини на трендовую длину миди или макси.

2. Юбка-пачка. В 2019 году акценты сместились: и пышные юбки из фатина официально объявлены антитрендом. Если уж очень хочется почувствовать себя принцессой, обратите внимание на "конфетные" платья. Но юбку-пачку этим летом лучше заменить на плиссе.

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3. Лодочки с шипами. Агрессивная сексуальность, которая ассоциируется с шипами, более уместна для вечерних образов. Для повседневных выходов лучше подойдут более сдержанные модели. Минимализм и натуральность - основные обувные тренды лета 2019.

4. Надписи на купальниках. Оставим громкие слоганы и другие текстовые головоломки в прошлом. В "морскую программу" лучше включите минимализм или ретро-модели в стиле Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор.

5. Массивные логотипы на футболках лучше заменить на минималистичные надписи или вообще носить футболки без принтов.

6. Круглая поясная сумка. Еще прошлым летом все сходили с ума по этой модели. Но как и на микро-рюкзаки, бум на круглые поясные сумки постепенно сошел на нет.

7. Брелки на сумках. Если не терпится впасть в детство, стоит упомянуть о сумках из цветных бусин, которые мы все так любили.

Этим летом было невозможно избежать экстремального тренда бикини, которые едва прикрывают грудь и интимные места. Модели дефилировали в тесных микро-купальниках на показе Miami Swim Week.