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понедельник, 08 марта 2021 23:46

Эксперты определили самые модные оттенки весны

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Эксперты определили самые модные оттенки весны
Вместо страстного красного весной 2021 модным стал яркий оранжевый. Фото: pixabay

После холодной зимы весной становятся популярными яркие, сочные оттенки.

Одним из них является приглушенный желтый, который присутствует в коллекциях Givenchy, Jil Sander, Prada и Valentino, пишет Cosmopolitan

Также этот оттенок выделил как один из главных трендов 2021 года Институт цвета Pantone. Этого цвета стоит носить платья, сарафаны, обувь и аксессуары.

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Осенью 2020 в трендах был пастельный лиловый цвет, который продолжит актуальность и к лету 2021 года. Его представили в коллекциях Valentino, Tom Ford и Versace. Платья и топы, худы и свитшоты, трикотажные костюмы в таком трендовом оттенке будут выглядеть сногсшибательно.

Модный сочный зеленый - один из самых весенних оттенков, приносит ощущение свежести и новой жизни. Особенно стильно он выглядит на струящихся тканях: сатиновых юбках или платьях-комбинациях, легком трикотаже.

Вместо страстного красного весной 2021 года модным стал яркий оранжевый. Особенно стильно выглядит одежда такого оттенка с эко-кожи, а также аксессуары. Очки с яркой оправой, босоножки или оранжевая сумочка - новый тренд.

Сахарно-розовый цвет также один из самых модных весной 2021. Ярко-розовые брючные костюмы, вещи из кожи и элегантные платья будут выглядеть эффектно.

Подбор стильной верхней одежды для весеннего сезона зависит от потребностей и образа жизни. В то же время такие вещи, как классический тренч и косуха остаются актуальными всегда. Одним из модных трендов является пальто свободного кроя, которое также может быть актуальным всегда. Появляются более приталенные силуэты в духе 1960-1970-х.

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