Эксперт рассказала, что всегда будет в моде

Этот плащ может сочетаться с любыми современными трендами. Фото: pixabay

Тренчи всегда будут в моде, так как этот предмет гардероба всегда элегантный, практичный и универсальный.

И мужчинам, и женщинам тренч подходит одинаково, заявила лондонский эксперт Пруденс Уэйд, передает Independent.

По ее словам, этот плащ может сочетаться с любыми современными трендами.

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Также тренч выбирают все больше знаменитостей. Например, герцогиню Сассекскую Меган Маркл заметили в классическом бежевом тренче длины миди. Других селебрити также нередко можно заметить в тренче.

Куртка-бомбер давно стала модной и продолжает держаться в трендах. Эти куртки яркие, объемные, с широкими рукавами, трикотажными манжетами и с поясом-резинкой. Можно найти варианты с воротником. Хорошее сочетание этой куртки будет с джинсами и худы. Обувь - кроссовки.