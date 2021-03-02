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вторник, 02 марта 2021 14:17

Эксперт рассказала, что всегда будет в моде

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Эксперт рассказала, что всегда будет в моде
Этот плащ может сочетаться с любыми современными трендами. Фото: pixabay

Тренчи всегда будут в моде, так как этот предмет гардероба всегда элегантный, практичный и универсальный.

И мужчинам, и женщинам тренч подходит одинаково, заявила лондонский эксперт Пруденс Уэйд, передает Independent.

По ее словам, этот плащ может сочетаться с любыми современными трендами.

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Также тренч выбирают все больше знаменитостей. Например, герцогиню Сассекскую Меган Маркл заметили в классическом бежевом тренче длины миди. Других селебрити также нередко можно заметить в тренче.

Куртка-бомбер давно стала модной и продолжает держаться в трендах. Эти куртки яркие, объемные, с широкими рукавами, трикотажными манжетами и с поясом-резинкой. Можно найти варианты с воротником. Хорошее сочетание этой куртки будет с джинсами и худы. Обувь - кроссовки.

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