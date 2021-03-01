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понедельник, 01 марта 2021 16:00

Какая куртка не выходит из моды несколько сезонов подряд

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Какая куртка не выходит из моды несколько сезонов подряд
К такому образу следует добавить аксессуары, например, массивные цепи, очки или сумки-багеты. Фото: pexels

Куртка-бомбер давно стала модной и продолжает содержаться в трендах.

Эти куртки яркие, объемные, с широкими рукавами, трикотажными манжетами и с поясом-резинкой, пишет "Уніан".

Можно найти варианты с воротником. Хорошее сочетание этой куртки будет с джинсами и худы. Обувь - кроссовки.

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Чтобы создать более спортивный стиль, стоит одеть оверсайз костюм. К такому образу следует добавить аксессуары, например, массивные цепи, очки или сумки-багеты.

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