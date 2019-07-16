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вторник, 16 июля 2019 19:27

Едва прикрывают интимные места: назвали самые трендовые бикини этого лета
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В моде экстремальные микро-бикини
Фото: www.thesun.co.uk
В моде экстремальные микро-бикини
В моде экстремальные микро-бикини
В моде экстремальные микро-бикини
В моде экстремальные микро-бикини

Этим летом было невозможно избежать экстремального тренда бикини, которые едва прикрывают грудь и интимные места.

Модели дефилировали в тесных микро-купальниках на показе Miami Swim Week, сообщило издание The Sun.

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Американская дизайнерка Хлоя Роуз дебютировала на неделе моды со своими откровенными бикини.

Возвращаясь к моде 1980-х годов, купальники Хлои Роуз имеют высокую талию и огромное декольте.

Пользователи сети назвали эти купальники "постановочной одежда для бассейна". Материал купальников совсем не предназначен для купания, ведь бикини сделаны из твида, атласа и велюра.

Летом 2019 на пике моды считаются купальники, максимально похожи по цвету на цвет кожи владелицы.

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